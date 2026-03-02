Mindefensa dice que hay riesgo de supuestos ataques del Eln durante las elecciones

De acuerdo a las autoridades, 127 municipios del país presentan distintos tipos de amenaza al proceso electoral. Foto: Archivo Particular

Este 2 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto con la cúpula militar, presentaron los últimos detalles del Plan Democracia para garantizar la seguridad de las elecciones al Congreso y a la Presidencia. El ministro advirtió sobre las amenazas de grupos armados en diferentes regiones del país, siendo los departamentos de Antioquia, Cauca, Norte de Santander, César, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca en donde se concentran los 127 municipios con distintos tipos de amenaza al proceso electoral.

En ese contexto, el pasado 1 de marzo el grupo Eln anunció un cese al fuego por las elecciones que empezará el próximo sábado 7 de marzo, hasta la medianoche del 10 de marzo. De acuerdo con el ministro Sánchez, ese anuncio “significa que está preparando unos ataques y unos atentados en este periodo. De allí que debemos mantener una alerta permanente”.

En esa misma línea, Sánchez recordó que en diciembre de 2025 el Eln aseguró un cese al fuego para Navidad; sin embargo, el 18 de ese mes la guerrilla atacó con drones una base militar en Aguachica (César), dejando como saldo siete militares muertos y más de 30 heridos.

“Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, quien agregó que otras amenazas provienen de disidencias de las Farc, Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Este último ha sido señalado de afectar la situación de orden público en el Parque Tayrona, en Santa Marta, generando el cierre del parque desde el pasado 17 de febrero.

En paralelo a la amenaza de los grupos, Mindefensa señaló que otro riesgo “viene de la parte mediática: la desinformación, la polarización que se genera a través de las redes sociales. Por ello, estamos invitando a que denuncien no solamente ese tipo de delitos, sino también la compra de votos, los delitos electorales. Ofrecemos una recompensa de hasta COP 50 millones a quien suministre información precisa, oportuna y que permita capturar y judicializar efectivamente a los autores de delitos electorales”.

Siguiendo con los detalles del Plan Democracia, el director de la Policía, el general William Rincón, señaló que actualmente el Equipo Especial Contra Delitos Electorales (ECODE) adelanta 14 macrocasos, en coordinación con la Fiscalía, contra delitos electorales. Este equipo cuenta con 270 investigadores y 47 despachos de la Fiscalía.

Finalmente, la cúpula militar recordó el despliegue de 246.000 miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 120.000 hacen parte de la Policía y 126.275 de las Fuerzas Militares. Estos uniformados serán los encargados de garantizar la seguridad en los 13.493 puestos de votación desplegados en el territorio: 6.011 estarán ubicados en zona urbana y 7.482 en zona rural.

