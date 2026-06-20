Movida Electoral: así se mueven las fuerzas políticas alrededor de De la Espriella y Cepeda

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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A 24 horas de que abran las urnas en Colombia para elegir a un nuevo presidente, ambas candidaturas suman apoyos de expresidentes, congresistas o figuras públicas que podrían replantear la balanza el próximo 21 de junio.

Ambos candidatos preparan dos entrevistas finales para esta recta final. Por los lados de Iván Cepeda, se espera que tenga un encuentro con el influencer Yefferson Cossio en una transmisión en vivo. La invitación del creador de contenido fue aceptada por el candidato del Pacto Histórico y se espera que puedan tener su conversación en redes sociales este sábado.

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Durante la primera vuelta, tanto Cossio como otros creadores, como Stiven Tangarife, conocido en redes como Mr. Stiven, se reunieron con la candidata Paloma Valencia en un stream un día antes de las elecciones. Mientras De la Espriella estaba en un encuentro con el creador de contenido Luis Villa “Westcol”. Cepeda por su lado, fue entrevistado por el periodista Daniel Coronel un día antes de la primera vuelta.

En esta ocasión la estrategia será al contrario, pues De la Espriella se reunirá con la periodista Vicky Dávila en una entrevista con Semana este sábado a las ocho de la noche.

Frente a los guiños, el último de ellos lo hizo el expresidente Juan Manuel Santos, quien señaló desde su cuenta de X que, pese a mantenerse al margen de la política electoral en los últimos años, al no haber apoyado ninguna candidatura en esta contienda, esta ocasión su interés es “que a Colombia le vaya bien, que se respete la Constitución del 91 [...], la implementación del Acuerdo de Paz es un compromiso del Estado y un deber con las víctimas”.

El comentario lo hizo luego de que Noticias Caracol reportara que durante un evento con el centro de pensamiento Diálogo Interamericano, el expresidente había dicho que estaba interesado en defender su legado, en sus palabras, el mandatario habría dicho: “yo voy a votar por quien defienda el proceso de paz”.

Desde su cuenta de X también pidió un reconocimiento a los resultados de este domingo, pues cree que “las instituciones deben respetarse y la voluntad de los ciudadanos debe acatarse”.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Por su parte, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en 2022, Marelen Castillo, anunció que votará por Abelardo De la Espriella.

La actual representante a la Cámara señaló que hace cuatro años el país decidió respaldar su forma de hacer política, por eso invitó a “elegir una fórmula que representa esos mismos principios. José Manuel Restrepo es un hombre íntegro, un académico de excelencia y un líder preparado para asumir los desafíos que enfrenta Colombia”.

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