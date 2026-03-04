“No participé de los hechos”: secretario de la Cámara por polémica en captura de su escolta

Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara de Representantes. Foto: Cámara de Representantes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, rompió el silencio tras la controversia que implicó a un miembro de su esquema de seguridad en La Guajira y que le salpicó en un presunto esquema de compra de votos. En su comunicado negó la implicación en estos hechos, pero aseguró que continuará colaborando con la justicia.

A través de un comunicado, Lacouture aclaró varios puntos, uno de ellos, la situación jurídica de este escolta que le es asignado por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Según señaló, “un Juez de la República en audiencia y luego de analizar detenidamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar, declaró ilegal la captura, ordenó la libertad inmediata del hombre de protección, la devolución de dinero, y de los vehículos aprehendidos”.

Le sugerimos: Escolta capturado con dinero para supuesta compra de votos fue dejado en libertad

Sin embargo, Lacouture Peñaloza remarcó en su comunicación que “no me movilizaba en dicho vehículo, ni participé de los hechos ya conocidos”. También calificó de “infundados” los señalamientos en su contra, desestimando sus participación en cualquier actividad ilegal y aseveró que “queda desvirtuada cualquier insinuación, afirmación e información hacía mi”.

Y aunque señaló que contribuirá con su versión ante las autoridades, Lacouture insistió en su versión de un posible montaje al asegurar que “debe ser investigada y aclarada por posibles irregularidades en el proceder, especialmente por el Comando de Policía de La Guajira”.

#EnDesarrollo El secretario general de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, negó cualquier relación en los hechos ocurridos en Hatonuevo, La Guajira, en el que un integrante de su esquema de seguridad fue detenido con 145 millones de pesos y publicidad política, quien posteriormente… pic.twitter.com/ywiAQdFJOn — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 4, 2026

Los hechos en los que se vio salpicado el secretario señalan que uno de sus escoltas, identificado como Luis Alfredo Acuña, fue capturado mientras transportaba en un vehículo la suma de COP 145 millones en efectivo, junto con publicidad del candidato al Senado Daniel Restrepo Carmona, así como tarjetones pedagógicos. Esa captura se presentó en un retén en cercanías al municipio de Hatonuevo en La Guajira y relacionó, además, al senador Carlos Trujillo, quien impulsa la campaña de Restrepo Carmona y quien es cercano a Lacouture. Sin embargo, los tres descartaron su participación o conocimiento de estos hechos.

En horas de la noche de este martes Acuña quedó en libertad, como señaló el secretario de la Cámara, pues se consideró que no se cumplieron los requisitos legales para su captura.

¿Qué dicen en la UNP?

En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, aseguró que tras la captura de Luis Alfredo Acuña se pudo en contacto con Lacouture para entender el accionar del escolta. Rodríguez aseguró que, en versión del Lacouture, el funcionario tenía un permiso, aunque este no había sido aprobado por la UNP o la empresa bajo la que está contratado el ya mencionado escolta.

“Jaime Luis Lacouture y me dijo que él le dio “permiso”, entre comillas porque los permisos no los da él, sino los debe dar la unión temporal y la UNP. Y la UNP debe estar enterada porque debe hacer la gestión inmediata para que sea reemplazada por otro porque no se puede debilitar el esquema de protección”, dijo.

Además, insistió en que “la segunda irregularidad es que una persona de la UNP esté portando publicidad y en actividades que no son de la protección. Al no ser reportada la novedad del permiso que le dieron, que el esquema fue debilitado y que la persona se fue a hacer algo distinto entonces los recursos de la UNP, que son públicos, no se están aplicando a la protección”

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.