Escolta capturado con dinero para supuesta compra de votos fue dejado en libertad

Jaime Luis Lacouture, secretario general de la Cámara, salpicado tras la captura de su escolta en la incautación de un dinero para presunta compra de votos. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El escolta del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, capturado el pasado 3 de marzo en La Guajira con dinero que sería usado para la compra de votos en ese departamento, fue dejado en libertad. Además, se le devolvió el dinero que llevaba en un vehículo cuando fue detenido por la Policía.

En contexto: Escolta de secretario de la Cámara fue capturado con dinero que sería para compra de votos

De acuerdo con el abogado Iván Cancino, quien representó al escolta Luis Alfredo Acuña en la audiencia, el juez de control de garantías determinó que la captura fue ilegal y ordenó devolver los COP 145 millones que le fueron encontrados. “La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero”, dijo el abogado.

Acaba de terminar la audiencia y se decreta ilegal la captura y devolver el dinero . La presunción de inocencia y el debido proceso no es algo ligero . https://t.co/EZK3RXYMg6 — Iván Cancino (@CancinoAbog) March 4, 2026

Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión de dejarlo en libertad. Además, un equipo interdisciplinario de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y de la Dirección Especializada contra la Corrupción seguirán adelante con la investigación.

Podría interesarle: Esta es la baraja de candidatos bajo la lupa de la justicia que buscan curul en el Congreso

La captura de Luis Alfredo Acuña se dio mientras manejaba un vehículo particular en las cercanías del municipio de Hatonuevo (La Guajira). En el vehículo, había COP 145 millones en efectivo y propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

El directo general de la Policía, el general William Rincón, dijo en su cuenta de X que “el dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado”.

Según el uniformado, “los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”.

Conozca más: Este es el plan de seguridad de la Policía para las elecciones del 8 de marzo al Congreso

Asimismo, expuso que en el procedimiento fueron capturadas dos personas, que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, el presidente Gustavo Petro recalcó que “la Policía Nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.