Crece división en el liberalismo a días de inscribir listas al Congreso: piden cambio de mecanismos

César Gaviria en convención del Partido Liberal en Cartagena. Foto: Archivo particular

Las divisiones al interior del Partido Liberal se siguen agudizando a poco más de una semana que culminen las inscripciones al Congreso. Sectores de oposición han acusado un “sectarismo” a la hora de configurar las listas para Senado y Cámara y piden configurar lo mecanismos adoptados por el expresidente César Gaviria, líder único de esa colectividad, para la definición del camino presidencial y legislativo de la bancada.

Con fecha límite hasta el próximo 8 de diciembre para presentar las listas para el Congreso, todo parece indicar que la cabeza de lista del partido será nuevamente Lidio García, actual presidente del Senado. La votación más alta de los liberales en 2018 y 2022 seguirá llevando el asta liberal en las urnas, hecho que ha generado discusiones internas en el partido y que, según supo El Espectador, no es una decisión que agrade a todos los sectores del partido.

Según fuentes de este diario, la decisión se tomó de forma unilateral en la Casa Gaviria, donde el expresidente determinó que García será nuevamente el número uno al Senado. Sin embargo, desde la Cámara de Representantes la queja se posó en que no existió una consulta previa a los congresistas, y de hecho, remarcaron en la necesidad de la realización de una reunión de bancada, algo que no se convoca desde hace más de tres años, y que tampoco fue abordado dentro de la última convención donde a Gaviria se le reeligió como director del partido.

El representante Juan Carlos Losada, que tiene aspiraciones por llegar al Senado, ha sido una de las principales caras contradictoras a Gaviria. El congresista insistió en su inconformidad con que sea el presidente del Senado quien lidere nuevamente las listas a esa corporación, pues representa una lógica “meramente aritmética”. “La lógica que le conviene al Partido Liberal es la de impulsar nuevas figuras la de darle espacio a gente que tiene un acercamiento con el voto de opinión mucho más amplio que el de Lidio García, que es limitado y reducido”, dijo.

El Partido Liberal se está marchitando porque su dirección se quedó sin oídos para la gente.



Por esta razón, le solicito públicamente a su Director Cesar Gaviria, que la cabeza de lista al Senado sea definida a través de una encuesta abierta a la ciudadanía, para que sea la… pic.twitter.com/CzuSrKRnjD — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) November 12, 2025

Esta petición también se ha extendido en el recinto de la Cámara, donde la mayoría de congresistas han mostrado estar mucho más cerca de las posturas del gobierno Petro, que propiamente a las de la dirección de su partido. Sin embargo, ese inconformismo solamente se habría manejado de forma interna entre ese sector que es compartida por más de 25 de los 32 representantes liberales.

Ahora bien, el principal reparo parece estar en el apartado presidencial. Ese mismo sector de la Cámara, y algunas pocas caras del Senado, no han estado de acuerdo con la línea adoptada por Gaviria de estrechar lazos con el expresidente Uribe, catalogando que estarían llevando a un sector donde “ni siquiera va a estar medianamente en el centro, sino que va a terminar en una coalición donde quien tiene las mayores probabilidades de llevarse ese escaño, pues va a ser Abelardo de la Espriella”.

En encuentros esporádicos que han sostenido figuras del liberalismo en el Congreso se ha expresado mantener una figura alejada del camino presidencial, pues mucho se encuentran comprometidos con cuotas burorcáticas en con el gobierno Petro. Es más, pese al rechazo que han expresado tanto César Gaviria como el senador Mauricio Gómez Amín, de momento precandidato presidencial liberal, a la reforma tributaria, el sector liberal se volcó en la más reciente votación a evitar su hindimiento en las comisiones económicas conjuntas.

De hecho, figuras como las representantes Kellyn González o Sandra Aristizábal, fueron parte de esa estrategia trazada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, para evitar el hundimiento de esta iniciativa el pasado jueves. Mientras la primera ejercía como puente entre la mesa directiva de la Comisión Tercera de Cámara y Benedetti, la segunda acompañó las votaciones que negarían el archivo.

📣 Ante las Comisiones Económicas del Congreso de la República, Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda, reiteró la importancia y la necesidad de aprobar la Ley de Financiamiento.



Esta herramienta es clave para financiar el presupuesto del 2026, fortalecer... pic.twitter.com/usQ5lFy1pE — MinHacienda (@MinHacienda) November 27, 2025

Con ese vistazo, y que ha quedado evidenciado en otras votaciones de proyectos del gobierno, la bancada liberal estaría jugando a no acercarse a las intenciones del directorio liderado por Gaviria, pero tampoco a ejercer una oposición a este para evitar, a días de que se otorguen los avales a Congreso, una pérdida de ese reconocimiento para optar por un nuevo escaño en la Cámara o el Senado.

