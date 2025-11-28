¿Cómo se están moviendo los partidos para sus listas al Congreso? Así van las alianzas

La meta de los partidos es lograr las mayorías en el Congreso para respaldar al Gobierno elegido. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Sigue corriendo el tiempo para la inscripción de las listas al Congreso para las elecciones de 2026 y varios partidos están en diálogos para concretar los nombres que participarán. Con la mira en el 8 de diciembre, no han sido pocos los que ya anunciaron alianzas.

La última fue el ingreso de ASI en la coalición que formaron Alianza Verde, Colombia Renaciente, En Marcha y Partido Demócrata para el Congreso. A través de un comunicado, indicaron que “la ampliación de esta alianza ratifica el compromiso con unos principios compartidos, una agenda de prioridades comunes y una visión de país que pone en el centro la defensa de la Constitución, la democracia, el ambiente, la autonomía territorial, la transparencia, la participación comunitaria, la defensa de la familia y la niñez, la diversidad étnica y el bienestar de las y los colombianos”.

Lo cierto es que esto ocurre en medio de una pelea interna en el partido Verde por un sondeo que midió la intención de voto entre 17 posibles candidatos al Capitolio. Y si bien el senador “Jota Pe” Hernández quedó como el más opcionado con un 21,8 %, El Espectador conoció que no hay un consenso sobre la posibilidad de que sea la cabeza. Con eso, falta que haya una reunión de la comisión de avales para tomar una decisión.

En los días previos, la derecha y centroderecha también se había movido en torno a eso. El martes, Cambio Radical del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y ALMA (integrada por Colombia Justa Libres, Liga de Gobernantes Anticorrupción, ADA y Dignidad Liberal) anunciaron una coalición para esas listas al Senado y en algunos departamentos.

“Colombia va a celebrar las elecciones más importantes de su historia, quienes somos conscientes de que el país debe ser reconstruido tenemos que dejar a un lado los protagonismos y los egos personales. Hoy estamos conformando una gran coalición, porque el próximo presidente requiere un gran Congreso”, aseguró Germán Córdoba, director de Cambio Radical.

Esta tendrá cuatro pilares: proteger a los niños y fortalecer a la familia; “recuperar la seguridad con una estrategia firme contra el crimen organizado y respaldo a la Fuerza Pública”; impulsar la vivienda y la infraestructura; y promover el empleo y los emprendimientos.

Pero ahí no pararon los movimientos, pues el partido de oposición también se sumó a la lista a la Cámara por Bogotá que conformaron, además de ALMA, el Partido Oxígeno y el Partido de la U. Según anunciaron, la encabezará la representante Carolina Arbeláez, seguida por Ricardo Arias Macías, quien hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos como secretario de despacho de la Vicepresidencia y en el Ministerio del Interior.

La izquierda tampoco se ha quedado quieta. La coalición compuesta por Unitarios y La Fuerza, de Roy Barreras, ya tiene las figuras que integrarán y encabezarán su lista al Senado. El número uno en el tarjetón será Guillermo García, exviceministro del Interior, y también incluirá a Fabio Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud.

“Nos unimos para construir una gran coalición que integrará listas al Senado de la República y Cámara de Representantes, que conforman la bancada más grande del próximo Congreso de la República, para consolidar un proyecto de país seguro y justo basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo que devuelva la esperanza a millones de colombianos y colombianas”, se lee en una carta emitida por esos movimientos, entre los que está Comunes y Poder Popular, de Ernesto Samper, el pasado septiembre.

Las semanas previas, el Centro Democrático también anunció una alianza para la Cámara de Representantes en Bolívar. El mismo expresidente Álvaro Uribe estuvo presente en la presentación de esa lista, hecha en conjunto con el partido cristiano MIRA.

Ahora, en todos los casos mencionados han sido claros en que eso no significa un apoyo irrestricto en las elecciones presidenciales. Cada orilla está tratando de plantear nombres propios para ir a la contienda, pero no son menores los diálogos para llegar juntos a primera vuelta, con una consulta que tenga lugar el mismo 8 de marzo para decidirse por un solo candidato, como es el caso de frente amplio.

