Iván Cepeda anunció oficialmente la conformación del Frente Amplio para 2026

El senador Iván Cepeda invitó a la conformación del Frente Amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El senador Iván Cepeda anunció oficialmente la conformación del Pacto Histórico. El candidato a la Presidencia por la bancada oficialista extendió la invitación a diferentes fuerzas políticas para el que será el segundo paso en el proceso electoral de la izquierda y el progresismo con miras a dar continuidad del proyecto de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

El anuncio lo realizó en la Plaza Núñez en las instalaciones del Congreso, donde previamente sostuvo una reunión con varios miembros de la bancada. Cepeda fue rodeado por los antiguos aspirantes a la Presidencia en la consulta del Pacto como las senadoras Gloria Flórez o María José Pizarro. Allí también hizo presencia la exministra Carolina Corcho, segunda en la consulta del pasado 26 de octubre y quien liderará las lista del Senado del Pacto Histórico para 2026.

Le sugerimos: Mauricio Gaona rechazó ser cabeza de lista del Senado por el Nuevo Liberalismo

En su llamado aseguró que “esta es la invitacion a conformarlo para la consulta de marzo y primera vueta del 2026″. Aunque no habló de nombres puntuales, sí pidió que las fuerzas alineadas con los mismos intereses de las reformas sociales, la defensa de la soberanía y dar continuidad a la agenda bajo la que hoy marcha la Casa de Nariño, sean quienes integren este proceso en el que se citarán a las urnas inicialmente en marzo, en una consulta para elegir un único candidato para mayo en la primera vuelta presidencial.

“Necesitamos encontrar el camino de la unidad nacional.Un camino que sin negar nuestras diferencias y los conflictos sociales, nos conduzcan a una verdadera convivencia. (...) Por eso hoy com Pacto Histórico lanzamos un llamado y formulamos una cordial invitacion a todas las fuerzas políticas, los partidos, corrientes, movimientos politicos y sociales para que busquemos la conformación de un gran frente amplio para seguir en el proceso de transformacion de la sociedad colombiana”, aseguró en su intervención.

Este fue el llamado con el que Iván Cepeda convocó a la conformación de un Frente Amplio para 2026.pic.twitter.com/fPxjAOTTbK — SP (@Sebas12Perez10) November 5, 2025

En este sentido, el oficialismo da ese segundo paso con el que seguirían tomando ventaja respecto a los procesos que adelantan en la oposición, que también está enmarcado en la conformación de coaliciones. Si bien los diálogos en los sectores de centroderecha siguen marchando, y de hecho en simultáneo se desarrollaba una cita entre representantes de los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Conservador y Liberal, la lista de candidatos de la izquierda se encuentra mucho más depurada y pulida.

Es más, desde ya se perfilan algunos nombres que acudirían a este llamado. Dentro del listado se habla de la participación de Clara López, que representará a la coalición de Unitarios; Roy Barreras, quien ya anunció su candidatura presidencial y sigue buscando avales partidistas; así como nombres bajo la recolección de firmas como Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Camilo Romero, e incluso, Daniel Quintero, pese a la incertidumbre jurídica sobre su proceso presidencial.

Siga informado: Cepeda, Fajardo, Uribe: así está el pulso electoral según encuesta de Cifras y Conceptos

Asimismo, otro de los anuncios realizados por Cepeda fue relacionado a su equipo político durante esta campaña. Aunque no profundizó, Cepeda anunció que la senadora María José Pizarro será su jefa de debate político, sustentado en su no continuidad en el Senado a partir del 2026.

Finalmente, como vocero de la colectividad y candidato presidecial, Cepeda le pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) “que no se nos siga privando de nuestros derechos políticos y nos sea otorgada, sin mayor dilación, nuestra personería jurídica como Pacto Histórico. Nada justifica el seguirnos privando de ese reconocimiento y nuestros derechos consitucionales”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.