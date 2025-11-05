Mauricio Gaona rechazó ser cabeza de lista del Senado por el Nuevo Liberalismo

El abogado Mauricio Gaona rechazó la invitación de Juan Manuel Galán por representar al Nuevo Liberalismo Foto: Archivo Particular

El abogado constitucionalista Mauricio Gaona - hijo del magistrado Manuel Gaona, asesinado en el holocausto del Palacio de Justicia - rechazó la invitación de Juan Manuel Galán por integrar la cabeza de lista del Senado en el Nuevo Liberalismo. El jurista señaló compromisos previos que le impiden ocupar una curul en el Congreso en 2026.

A través de una carta dirigida a Galán el abogado agradeció la intención de Galán, pero rechazó la oferta argumentando que “no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición”. En la misiva apunta que son numerosas las ofertas que ha recibido en los meses recientes para sumarse a las listas del Legislativo de cara a 2026.

“Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos, y particularmente, de la historia. Anteceden igualmente a mi respuesta compromisos editoriales, académicos, profesionales y familiares que, por el momento, impiden mi presencia en Colombia" En breve, estoy por culminar obras que resumen años de trabajo", manifestó Gaona en su carta.

Y aunque también estimó la existencia de causas comunes entre las partes, inistió que resulta más pertinente defender el orden constitucional “desde la posición que nos es más propia a los dos”. Posterior a la publicación de la carta, algunos sectores señalaron que las ofertas a las que se refería el abogado por integrar el Senado llegaban desde el Centro Democrático, puntualmente de parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La salida de Gaviria

La decisión adoptada por Gaona deja en un escenario desierto tanto a Galán como al Nuevo Liberalismo. La bancada que hoy tiene su mayor representación en la Alcaldía de Bogotá con Carlos Fernando Galán como alcalde no tiene una ficha para presentar como cabeza de lista en la coalición Ahora Colombia. Y es que esta alianza en la que también están los partidos Mira y Dignidad y Compromiso mantienen la puja por quién liderará las listas al Senado.

Para Juan Manuel Galán la apuesta inicial era el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria. Sin embargo, tanto en Mira como en Dignidad vieron esta opción como negativa. El “rechazo” a Gaviria surge por su pasado como ministro de la administración Petro, que pese a durar poco menos de seis meses, fue clave para su elección en el año 2022.

Además, precisamente hablando del 2022, Fajardo también habría expresado su negativa a la propuesta por la experiencia con Gaviria en la coalición Centro Esperanza en la que existieron numerosas peleas que también protagonizaron el actual gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, e Ingrid Betancourt.

Ante la situación, Galán habría optado por buscar una nueva cara y el pasado lunea optó por anunciar de forma pública el ofrecimiento a Gaona. La decisión tomó por sorpresa tanto a la coalición Ahora Colombia, como al propio Gaviria, quien se veía confiado en integrar esta unión de partidos. En este sentido, y tras exponer los argumentos del cambio de decisión, Gaviria habría decidido dejar su aspiración por Nuevo Liberalismo y estudiar nuevas opciones. Dentro su baraja de posibilidades para llegar al Senador en 2026 están el partido Liberal, los verdes y la U.

Lea aquí la carta de Mauricio Gaona

