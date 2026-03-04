Pacto Histórico insiste en falta de garantías para elecciones: Registraduría y CNE responden

Voceros del Pacto Histórico hablan sobre las garantías electorales para los comicios del 8 de marzo. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Pacto Histórico hizo un nuevo llamado alrededor de la versión oficialista de un posible fraude y de falta de garantías para las elecciones del próximo 8 de marzo. En rueda de prensa, voceros de la colectividad expusieron sus preocupaciones e insistieron en fortalecer procesos como el despliegue de acreditación de testigos electorales y de veeduría.

Fueron varios puntos los que señalaron desde la colectividad que impulsa la campaña de Iván Cepeda a la Presidencia, incluyendo una nueva crítica sobre los procesos surtidos en la última semana en los softwares de la Registraduría de los cuales señalaron, no haber podido auditar en su totalidad por falta de tiempo. Al respecto insistieron en que “hasta el día de hoy no ha sido posible realmente hacer una auditoría técnica a los software. Una auditoría seria tomaría al menos tres meses”.

Le sugerimos: “No participé de los hechos”: secretario de la Cámara por polémica en captura de su escolta

Asimismo, el representante Alirio Uribe se refirió a las palabras del presidente Petro en el que se invitó a impugnar los primeros conteos en las elecciones de 8 de marzo y dijo que “una mesa solo se puede impugnar por un testigo de mesas, con unas causales legales. No hay una orden de impugnar todas las mesas. Obviamente, si hay problemas de errores aritméticos, una diferencia entre el más de 10 % en votos a Senado y Cámara, o tachones y enmendaduras. Si se encuentran irregularidades del proceso, los testigos tendrán formatos y procesos para hacer impugnaciones”.

Al mismo tiempo dieron un repaso de sus estrategias entre las que incluyen: una comisión nacional de seguimiento electoral creada por el Pacto Histórico, testigos electorales en casi el 100 % de las mesas internacionales, una “Registraduría propia” de este partido y más de 500 abogados dedicados al seguimiento del escrutinio.

Otro punto en el que remarcaron desde esta colectividad es que “estamos haciendo a que el resultado de las urnas se respete. Eso significa que no puede haber ningún tipo de vulnerabilidad en el sistema electoral”: En este sentido, la senadora María José Pizarro expresó preocupación al señalar que aún no se han dado cumplimiento a los fallos en relación al caso del Partido Mira - versión ya extendida desde la Casa de Nariño - y agregó que “existe un desacato a una sentencia del Consejo de Estado por parte de las entidades electorales”.

“Lo que hoy debería tener Colombia es un software para el preconteo, conteo y escrutinio de las elecciones en Colombia que le brinde garantías a todas las fuerzas políticas y lo responsable es que todas las fuerzas políticas estén haciendo una denuncia similar a la que estamos haciendo en el Pacto Histórico”, dijo Pizarro.

¿Qué responden en los órganos electorales?

En diversos escenarios tanto la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), como la Procuraduría -siendo este un órgano de control- han insistido en que los comicios del próximo 8 de marzo se encuentran blindados en todos sus frentes.

Respecto a las dudas sobre el software, la Registraduría señaló que “el proceso electoral, si hablamos de los software que utiliza la Registraduría está blindado, custodiado”. Esas palabras llegaron tras el proceso del denominado proceso de “congelación” en la que el registrador delegado para asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, dijo que en los procesos de auditoría de los programas electorales apenas participaron cinco de los 29 partidos que cuentan con personería jurídica. Eso sí, resaltó el acompañamiento que han tenido los órganos electorales de la OEA, Unión Europea y misiones de observación.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.