Siguen reclamaciones de partidos por curules durante escrutinios de elecciones a Congreso

Tres días pasaron desde que se empezaron a conocer los primeros resultados de la configuración del nuevo Congreso para 2026 y que han provocado numerosas reclamaciones por parte de los partidos para no perder representación ni en el Senado ni en la Cámara.

En medio de los procesos de escrutinio y los ruidos sobre un presunto fraude que han elevado en varios sectores políticos tiene en vilo la nueva configuración del legislativo y que podría dilatar la declaración de las votaciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Consejo de Estado.

A la fecha son más de 50 las reclamaciones en todo el territorio nacional por presuntan fallas en los diligenciamientos de los formularios E14 en el que se contabiliza el conteo de los votos. Las colectividades han señalado a la Registraduría, aunque el órgano electoral insiste en la transparencia de los comicios del pasado 8 de marzo y del fortalecimiento de los procesos de preconteo, conteo y escrutinio.

De un lado, la colectividad que más reclamaciones ha presentado es la del Pacto Histórico luego de haber conseguido 25 curules en Senado. Sin embargo, tal cual sucedió en los comicios del 2022, señalan inconsistencias en el proceso de preconteo, lo que les ha llevado a solicitar la reapertura de mesas y que, según varias versiones de sus militantes, ya les daría una curul más en esa corporación. Además, señalan que habrían otros dos asientos en disputa.

👀 Dato: Pacto Histórico asegura que ha ganado una curul más en el Senado, con lo cual serían 26. Llegaría Alberto Manuel Gascón y dejarían por fuera al poderoso senador José Alfredo Gnecco, del Partido de La U.



La diferencia en este momento es de 780 votos. Nada es definitivo. pic.twitter.com/7Ua3DOFjve — Marcela Puentes Quintero (@MarcelaPuentesW) March 11, 2026

Este mismo partido también se encuentra en la disputa de un asiento más en la Cámara de Bogotá, que le representaría su noveno asiento en esta circunscripción; una en el Atlántico y una más en Nariño. Sin embargo, no es el único partido que sigue en esa disputa.

Cambio Radical, que fue uno de los principales perdedores de la jornada electoral, está en la pelea de nuevos asientos tanto en Senado como en la Cámara. Esta colectividad señaló a través de sus redes sociales que “es fundamental que haya supervisión permanente y garantías plenas de transparencia para asegurar que cada voto depositado por los ciudadanos sea contado correctamente y que la voluntad de los colombianos se respete sin ninguna duda".

En ese sentido, su vocero, el sendor Carlos Fernando Motoa, dijo que “ya no se puede observar en tiempo real los avances de las comisiones escrutadoras. Toca esperar al final de cada jornada para notar cambios respecto del preconteo. Se trata de una noticia delicada para ciertos partidos, en los que no es posible tener testigos y/o apoderados en cada puesto de votación. ¿Pueden las autoridades electorales explicar el por qué del retroceso? ¿Es posible realizar reunión extraordinaria entre la Registraduría y diferentes sectores? ¡Necesitamos confianza y garantías de cara a las elecciones presidenciales!“.

Este partido también está reclamando por un asiento en el Senado, pues se encuentra en disputa, precisamente, con el Pacto Histórico. Sin embargo, algunos sectores señalan que de perder ese asiento, podrían perder su personería jurídica, hecho que golperaría a una de las colectividades tradicionales del país.

Finalmente está el caso del Partido Conservador que también quiere disputar asientos en el Senado y la Cámara. Según dijo su presidente, el senador Efraín Cepeda, hay algunas alteraciones por “tachduras, enmendaduras y cifras que no coinciden en el E14, todo contra el partido Conservador colombiano, fundamentalmente contra nuestro candidato a la Cámara Alonso del Río”.

Ese asiento que señala el presidente del conservatismo representaría un asiento más en la Cámara por Bolívar, uno de los principales fortínes políticos de este partido. Otras colectividades también se encuentran disputando varios asientos y hacen un llamado a los órganos electorales para garantizar el proceso de reconteo y la debida participación de veedores.

