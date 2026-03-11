Juan Fernando Cristo anuncia su fórmula vicepresidecial: así van las caras de primera vuelta

Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

A menos de 72 horas para el cierre de las inscripciones ante la Registraduría de las candidaturas presidenciales todas las campañas que se proyectan para la primera vuelta en mayo ya se mueven para encontrar su fórmula vicepresidencial ideal. El último movimiento lo dio Juan Fernando Cristo y completó un bloque de ocho nombres fijos para la primera vuelta presidencial.

Cuatro nombres se habían presentado antes de la jornada electoral del pasado 8 de marzo. Clara López lo hizo con María Consuelo del Río, exveedora distrital de Bogotá; Santiago Botero presentó a Carlos Fernando Cuevas, que en 2022 trabajó en la campaña de Rodolfo Hernández. Mauricio Lizcano tiene una fórmula provisional y esperará movimientos políticos para modificaciones, mientras que Miguel Uribe Londoño apostó por Luis Fernanda Villegas.

Y tras los movimientos dados por Iván Cepeda con el llamado a la senadora Aida Quilcué, quienes ya se inscribieron; y Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo, que serán formalizados el jueves 12, el siguiente en dar el paso fue Juan Fernando Cristo con Norma Constanza Vera.

El exministro del Interior del gobierno Petro seguirá su intención por llegar a la Casa de Nariño de la mano de la investigadora Norma Constanza Vera. La académica es licenciada en Necesidades Educativas Especiales, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y magíster en Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

En su trayectoria destaca el paso por el secto público y privado. Durante más de una década fue docente de la Universidad del Magdalena, donde dictó cursos relacionados con violencia de género, derechos humanos, formulación de proyectos sociales y atención a víctimas con enfoque étnico y territorial.

También trabajó en la secretaría del Interior del departamento del Magdalena y llegó a ejercer como gobernadora encargada de ese departamento. También ha trabajado como consultora para organizaciones nacionales e internacionales en temas de trata de personas, violencia sexual, desplazamiento forzado y políticas de atención a víctimas.

Con su llegada a la campaña de Cristo constituye la octava candidatura ya formal, pues, además, en la misma jornada también se presentaron Sondra Macollins y Leonardo Karam Hello.

Las otras candidaturas

Los focos de atención están centrados en el caso de Paloma Valencia y la resolución de la novea con Juan Daniel Oviedo. La senadora del Centro Democrático que venció en la Gran Consulta por Colombia con más de 3,2 millones de votos sigue en negociaciones con el exdirector del Dane, segundo en esa puja del 8 de marzo, para que sea su posible carta presidencial. Son varios los puntos que les distancian y por los que incluso tuvo que intervenir el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión se tomará este jueves 12 de marzo.

De otro lado, campañas como las de Sergio Fajardo y Claudia López también analizan posibles escenarios e incluso se habla de la posibilidad de que haya conversaciones entre dos figuras que se catalogan de centro. Maurice Armitage también está en un panorama similar, aunque sin acercamientos a este bloque.

Asimismo, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Carlos Felipe Cordoba y Daniel Palacios tampoco han destapado sus cartas, resaltando que estas candidaturas se sostienen gracias a los movimientos significativos de ciudadanos. Finalmente, quien ya anunció fecha y hora para dar este paso es Roy Barreras, que el mismo 13 de marzo presentará su fórmula vicepresidencial e inscribirá su candidatura ante la Registraduría.

