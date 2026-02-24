José Félix Lafaurie confirma renuncia al Centro Democrático y regresará a Salvación Nacional

José Félix Lafaurie fue miembro fundador del Centro Democrático. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

Este martes se confirmó la renuncia de José Félix Lafaurie al Centro Democrático. A través de una carta dirigida a la Dirección Nacional del partido, el presidente de Fedegan y esposo de la senadora María Fernanda Cabal aseguró que en la colectividad hay intereses que “van en contravía de sus principios fundacionales”.

En la misiva, enviada al director del partido, Gabriel Vallejo, se lee que la decisión se tomó después del proceso de selección de candidata a la Presidencia. Tras ese proceso, en el que fue elegida la senadora Paloma Valencia, tanto Cabal como Lafaurie manifestaron su inconformidad con la determinación. En ese momento, se habló de su posible salida del partido, pero con esta nueva carta se confirma su renuncia a la colectividad de la que fue miembro fundador.

“No existe una sola actuación mía que haya vulnerado los estatutos o principios del partido. Sin embargo, ante requerimientos legítimos y respetuosos, la única respuesta fue dar por presentada una renuncia inexistente”, aseguró.

Ahora, parte clave de esa dimisión es la movida que sella su partida: su regreso a Salvación Nacional. Esa agrupación política, ahora dirigida por Enrique Gómez Martínez, fue la que le dio el aval al abogado Abelardo de la Espriella para su candidatura a la Presidencia, además del respaldo que recibió con su movimiento presentado por firmas.

Según Lafaurie, desde ese partido “continuará defendiendo el legado de Álvaro Gómez Hurtado y los principios que han orientado su vida pública”. Y, en esa línea, señaló que “seguirá dando las batallas que exige este momento histórico, reafirmando su compromiso con la democracia, las instituciones y la defensa de los valores republicanos, ante lo que considera una amenaza real de continuidad de un proyecto político de extrema izquierda que ha intentado debilitarlas desde el poder”.

“No pretendo alterar un ambiente político ya tenso, ni generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia, quien no tiene relación alguna con mis desacuerdos”, apuntó.

El pasado 27 de enero, la dirección nacional del Centro Democrático había aceptado la renuncia de Lafaurie tras la carta de seis páginas en las que había denunciado irregularidades en el proceso de selección de candidatura presidencial. En ese momento, el partido señaló que este fue “legítimo, riguroso y totalmente transparente” y “contó con las reglas claras establecidas y respaldadas por las precandidatas”.

Pero tanto en ese momento como ahora queda un interrogante sobre lo que pasará con el pedido de escisión que hizo el líder ganadero en su primera carta. En todo caso, Cabal se mantiene en el partido y no se ha pronunciado directamente sobre una posible renuncia.

