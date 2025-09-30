Federico Gutiérrez quiere recuperar su partido: tendrá lista encabezada por su hermana

Federico "Fico" Gutiérrez. Foto: Alcaldía Medellín

Federico Gutiérrez y su equipo político no quieren desaparecer de los tarjetones de las elecciones de 2026, esto después de que el Consejo de Estado anuló la personería jurídica de Creemos, el partido político que lidera el hoy alcalde de Medellín y excandidato presidencial. Luego de que el alto tribunal tomara esa decisión, en abril de 2024, desde el entorno de Gutiérrez se empezaron a fraguar las estrategias para esquivar el revés y lograr que las bases de esa colectividad hagan presencia en los comicios legislativos de 2026.

La movida se consolidó este martes, pues Creemos inscribió oficialmente una lista de candidatos al Senado de la República. El sector que respalda al alcalde de Medellín, férreo crítico del gobierno de Gustavo Petro, optó por la figura del movimiento significativo de ciudadanos, por lo cual sus integrantes tendrán que salir a las calles a buscar firmas para avalar sus candidaturas y que la lista que presentaron quede en los tarjetones que recibirán los ciudadanos el próximo 8 de marzo de 2026.

El nombre que más suena en el grupo es el de Juliana Gutiérrez, hermana de Federico Gutiérrez y quien encabezará la lista abierta que busca asegurar varias curules en el Capitolio. Además de ella, entre los aspirantes a ser senadores están el diputado de Antioquia Andrés Bedoya, el general en retiro Eliécer Camacho, el exalcalde de Armenia José Manuel Ríos, la excandidata a la alcaldía de Montería Natalia López Fuentes, entre otras personalidades que suman un total de 25 candidatos a llegar a la cámara alta del Congreso colombiano.

Se espera que en las próximas horas el movimiento Creemos también oficialice su apuesta para ocupar sillas en la Cámara de Representantes. Por ahora, se conoce que esta colectividad le apostará a elegir varios legisladores que representen a Antioquia, pero no es seguro que tengan listas en otros departamentos. Así las cosas, el grupo de Federico Gutiérrez confirma su intención de mantenerse vigente en las próximas elecciones y de recuperar la personería jurídica del partido que les quitó el Consejo de Estado.

Hoy desde Bogotá, #Creemos inscribe oficialmente su lista al Senado de la República.

Todo nuestro compromiso está en recuperar a Colombia desde las regiones, con trabajo serio y siempre del lado de la gente.🇨🇴 pic.twitter.com/ZHsy8ooXUj — Santiago Narváez (@SantiNarvaezL) September 30, 2025

Cabe anotar que Federico Gutiérrez, con Creemos, además de lograr la Alcaldía de Medellín en 2024, participó en siete victorias de gobernaciones, 43 alcaldías y 150 concejales, diputados y ediles en diferentes departamentos y municipios del país. Pese al fallo, todos los funcionarios públicos con ese aval mantuvieron sus puestos, porque la decisión judicial no afectó los resultados de las pasadas elecciones territoriales.

Además de Creemos, el Consejo de Estado ha anulado las personerías jurídicas de otros ocho partidos: Fuerza Ciudadana, Todos Somos Colombia, Nueva Fuerza Democrática, Independientes, Soy Porque Somos, En Marcha, Gente en Movimiento y Poder Popular. Así las cosas, actualmente el país cuenta con 29 partidos con personería jurídica que competirán en las próximas elecciones legislativas y presidenciales, pero no se descarta que el alto tribunal emita nuevos fallos en el mismo sentido que reduzcan la lista aún más.

