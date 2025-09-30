Senado aprobó en segundo debate proyecto que prohíbe clases antes de las 7:00 a. m.

Plenaria del Senado. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La plenaria del Senado aprobó en la tarde de este martes el proyecto de ley “Estudio sin madrugón”, liderado por el senador liberal Alejandro Carlos Chacón. La iniciativa legislativa busca que los colegios y escuelas no tengan clases antes de las 7:00 de la mañana, ya que muchos estudiantes se ven obligados a levantarse a horas exageradas para llegar a los centros educativos. De acuerdo con el texto de la propuesta, el cambio aplicaría para establecimientos públicos y privados.

En el debate de este martes, la propuesta de Chacón avanzó con respaldo mayoritario, pues la plenaria estuvo de acuerdo en que es necesario transformar las rutinas escolares de millones de niños, niñas y adolescentes en beneficio de su salud y rendimiento académico. La corporación le dio su aval a este cambio en los niveles de educación inicial, preescolar, básica.

Lea también: Se agita cumbre de oposición del próximo 15 de octubre: otras partidos piden pista

Según explicó el congresista liberal, que la jornada escolar inicie antes de las 7:00 de la mañana implica que muchos estudiantes tengan que madrugar a las 5:00 o incluso a las 4:00 de la mañana para asistir a las clases. Por esta razón, dijo, limitar el horario al ya mencionado mejora de manera significativa la calidad del sueño de los estudiantes, lo que impacta en su salud física, el bienestar psicológico y la concentración y rendimiento académico de cada uno.

En el articulado se ponen como ejemplos varias experiencias internacionales que demuestran cómo este tipo de reformas en el horario no sólo benefician a los niños, niñas y adolescentes, sino también a las familias de los mismos, ya que eliminar las madrugadas exageradas genera entornos educativos más justos y equitativos y tranquilidad en el hogar. En este punto se señala que la apuesta incluso tendría un alto impacto sobre las mujeres, ya que el DANE señala que que la jefatura de los hogares en Colombia reposa en más del 50 % sobre ellas.

No se pierda: “Exigimos garantías al gobierno Petro”: oposición tras atentado a exconcejal en Arauca

Así las cosas, según explicó el senador Chacón, la iniciativa seguirá su trámite en el Congreso, y ahora irá a la Cámara de Representantes, donde deberá enfrentar dos debates más para convertirse en una nueva ley de la República.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.