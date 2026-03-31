Partidos políticos moverán sus fichas para las presidenciales durante Semana Santa

Los candidatos Paloma Valencia, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Claudia López hacen parte de los 14 aspirantes que competirán en la primera vuelta del 31 de mayo. Foto: Cortesía

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Mientras las encuestas mantienen un panorama electoral con tres favoritos y las campañas insisten en moderar sus posturas en busca de los votos de centro, los partidos políticos aguardan por varias de esas movidas para tomar decisiones. Pese a que el tarjetón está definido, con 14 candidaturas inscritas, las colectividades tradicionales no han elegido un bando, ya sea porque esperan el mejor escenario o porque sus bancadas están atomizadas.

Hoy por hoy, el Partido Conservador, el Liberal, Cambio Radical, La U, Mira y la Alianza Verde no tienen candidato presidencial, pues de hecho ninguno de estos logos estará en la tarjeta de primera vuelta. Eso sí, hay varias figuras de estos bloques que se apartaron de decisiones colectivas y ya anunciaron su respaldo a un candidato.

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Este caso es el común denominador de la Alianza Verde, partido reconocido por reunir a vertientes opuestas. De hecho, mientras en sus filas hay figuras como Ariel Ávila, que ya se sumó a Iván Cepeda, también están otras como Angélica Lozano y Catherine Juvinao, que van con Claudia López, e incluso otro como “Jota Pe” Hernández, que analiza un nombre entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Así las cosas, al igual que en otras elecciones, los directivos de los verdes no tendrán otra opción más que dejar en libertad a sus militantes.

La mayoría de partidos mencionados ya tuvieron reuniones para conversar sobre sus apoyos a los presidenciables. En medio de las consideraciones, todos acordaron dar a conocer su decisión después del 6 de abril. La bancada conservadora, por ejemplo, se reunió para analizar los resultados del pasado 8 de octubre y para tantear cómo están las cargas para el pulso presidencial. De ese primer encuentro no salieron decisiones de fondo, pero lo cierto es que varios dejaron sobre la mesa los nombres de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella como sus posibles fichas. Nadie habló de apoyar a Iván Cepeda ni de dejar a los congresistas en libertad.

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Cambio Radical ya tuvo, el pasado 18 de marzo, una reunión de su bancada actual y la electa, con el fin de analizar los resultados de las elecciones del 8 de marzo y determinar cuál será el camino a seguir en las presidenciales. El evento estuvo marcado por el anuncio del candidato Abelardo de la Espriella de no aceptar apoyo de los tradicionales, lo que sorprendió a varios que querían llevar toda la estructura del partido a esa apuesta, como es el caso del senador Carlos Fernando Motoa.

La U también se reunió para establecer cuáles serán los movimientos y alianzas con otras fuerzas. Fuentes de esta colectividad le dijeron a este diario que en la cita se abordó de qué manera se asumen las señales que la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, ha enviado para conquistar a su base. En la cita no se tomó ninguna decisión y se dejó la puerta abierta a escuchar “otras ofertas” y analizarlas en los próximos días. Lo cierto es que en esta bancada hay muchos nombres que durante los últimos cuatro años han sido fieles al Gobierno a cambio de participación en el Ejecutivo.

Algo similar ocurre con el Partido Liberal. En esas toldas esperan que el jefe político, el expresidente César Gaviria, tenga peso en la decisión de los senadores electos, pues en la pasada elección del 8 de marzo logró la elección de varios cercanos, mientras que algunos de sus contradictores internos se quemaron. Por otra parte, en la Cámara se mantienen varias fichas aliadas del oficialismo.

Pese a que los partidos tradicionales perdieron terreno en las pasadas elecciones, lo cierto es que siguen siendo bloques con estructura en las regiones y que, sumados, modifican cualquier mayoría. A partir del próximo 6 de abril, el país conocerá cómo jugarán sus cartas estos partidos y qué candidatos tendrán más apoyos.

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