Petro anunció reunión con el registrador en medio de declaraciones sobre presunto “fraude”

El presidente Gustavo Petro y el registrador Hernán Penagos. Foto: Archivo Particular

En medio de la jornada de marchas en defensa del aumento al salario mínimo, el presidente Gustavo Petro volvió a cargar contra el sistema electoral, pero esta vez dio a conocer que su despacho tiene programada una reunión con el registrador nacional, Hernán Penagos. Aunque aún no hay una fecha y hora confirmada por ambas entidades, varios sectores esperan que el encuentro ayude a despejar los ruidos de presunto fraude en las elecciones.

La tensión entre el presidente y la organización electoral creció en las últimas 48 horas. Tras las denuncias del jefe de Estado por la supuesta posibilidad de que haya fraude por dejar en blanco las casillas sin votos en las actas E-14, el nuevo foco de discusión son los softwares que tocan el proceso electoral y la labor que privados que contrata el Estado cumplen en los comicios.

La mirada del Gobierno se ha dirigido sobre Thomas Greg & Sons, que además de tener una función en los comicios, también fue la firma que la Casa de Nariño sacó del esquema de expedición de pasaportes. “Ya la firma hizo un fraude contra un movimiento político que se llama MIRA y una magistrada del Consejo de Estado ordenó cambiar el software y no lo hicieron. Desacato a la justicia, porque en Colombia siempre hacen fraude”, dijo Petro.

Ahora bien, lo cierto es que los sistemas de Thomas Greg no son los únicos que hacen parte del proceso. Precisamente, esa empresa hace parte de una unión temporal a la que se le adjudicó, en 2025, el contrato de COP 2,1 billones. El objeto de ese proceso es “una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los procesos electorales a llevarse a cabo en los años 2025 y 2026″.

La parte que le corresponde a esta firma privada es la transmisión de los datos, que es lo que jurados y testigos reportan al cierre de una jornada electoral. Y el escrutinio, que en resumen es el conteo oficial con el que se declaran los ganadores, que además está a cargo de jueces y notarios, involucra un software que es propiedad del Estado a través del Consejo Nacional Electoral.

En varios pronunciamientos, el registrador Hernán Penagos ha recordado que se trata de un proceso altamente vigilado y asegurado. Además, desde la entidad que maneja señalan que este año se publicarán todas las actas E-14, en sus tres versiones, que además deben coincidir para despejar dudas de fraude por su diligenciamiento.

“Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes, y ser órganos autónomos independientes significa que no tenemos superior funcional. (...) Y en ciertas ocasiones se observan actitudes de asedio como si fuera obligación supeditarse a un órgano superior y eso no va a ocurrir”, dijo el registrador este jueves. Y agregó: “Nadie le va a decir a la Registraduría, al registrador, cómo se llevan a cabo las elecciones. Porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.

Discurso de Petro en la Plaza de Bolívar este 19 de febrero

