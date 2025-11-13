“No es paridad, es injusticia”: mujeres del Pacto piden claridad por listas a la Cámara Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La representante María del Mar Pizarro le pidió al Pacto Histórico que en el orden de las listas al Congreso se respeten los resultados obtenidos en la consulta del 26 de octubre, en la que tres mujeres lograron posicionarse en los primeros lugares, gracias al número de votos.

María Fernanda Carrascal encabezó la votación con 65.547 sufragios, seguida por la creadora de contenido, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, con 26.718 votos, y María del Mar Pizarro, con 26.022.

Lea también: No hubo decisión sobre campaña Petro en CNE: se fue a conjueces

Sin embargo, tras los resultados surgieron tensiones internas acerca de la propuesta de hacer una cremallera al inverso para que en el orden de las listas se cumpla con el principio de paridad. No obstante, la congresista alertó que esta iniciativa podría resultar injusta para aquellas candidatas que obtuvieron un mayor número de votos, en comparación con los hombres.

“Algunos están proponiendo que sea un sistema de cremallera al inverso, afectando a las mujeres que tuvimos la mayor cantidad de votos. En mi caso, tuve más de 26.000 votos, pero si se aprueba, el acuerdo del bolígrafo quedaría detrás de un candidato que tuvo hasta 14 mil votos menos que yo. Eso no es paridad, eso es injusticia”, expresó Pizarro en sus redes sociales.

El 26 de octubre las mujeres del Pacto hicimos historia en Bogotá. Lideramos la consulta con una votación contundente, ocupando los tres primeros lugares. Pero ahora quieren aplicar una “cremallera inversa” que borra el voto ciudadano y castiga a las mujeres más votadas.



La… pic.twitter.com/aeFXGq530A — Mar Pizarro (@delmarpizarro) November 13, 2025

Por ende, Pizarro solicitó a través de un derecho de petición a Colombia Humana que se fije una postura sobre el Acuerdo de Voluntades, hecho antes de la consulta. Su solicitud se centra en determinar si la paridad de género puede modificar o no el orden de las listas y con ello las posteriores votaciones.

Le puede interesar: Centro Democrático cambió fecha para elegir candidato y abrió la puerta a tener más de uno

El debate gira en torno a la interpretación del acuerdo, que establece que las listas deben construirse “aplicando un criterio de orden descendente según los votos obtenidos... garantizando los principios de paridad y alternancia de género, sin alterar el orden de prelación definido por el voto popular”.

Sin embargo, Pizarro y Carrascal han insistido en que la paridad no puede convertirse en un mecanismo que modifique la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La representante propone que se elaboren dos listados paralelos por género, respetando los resultados dentro de cada grupo.

La congresista enfatizó que la paridad debe entenderse como una herramienta para avanzar en la representación femenina, no para retroceder en los derechos alcanzados. “Hoy en día, tan solo el 29 % de las curules del Congreso están ocupadas por mujeres... Pero la cremallera está hecha para garantizar la participación de las mujeres, no para ir en contra del voto popular y la democracia”, señaló.

Y agregó que “las acciones afirmativas... deben ampliar derechos y no reducirlos. La paridad es un derecho constitucional y una conquista política de las mujeres”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.