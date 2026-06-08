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Se prenden alertas por seguridad de De la Espriella y Cepeda en actos de campaña

El presidente Gustavo Petro ordenó a la fuerza pública “duplicar el cuidado de los candidatos presidenciales”. Tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda han dicho tener conocimiento de presuntos planes de atentados.

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Redacción Política
08 de junio de 2026 - 10:42 p. m.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia.
Foto: Archivo Particular
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A menos de dos semanas de la segunda vuelta, la seguridad de los candidatos presidenciales volvió al centro de la discusión después de que tanto Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) como Iván Cepeda (Pacto Histórico) denunciaran presuntos planes de atentados. El mismo presidente Gustavo Petro se refirió al asunto y aseguró que pidió redoblar los esfuerzos para blindar a ambos aspirantes.

Este lunes, el senador oficialista afirmó a través de sus redes sociales que recibió información —que pondría a disposición de la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP)— sobre un presunto “autoatentado controlado” que estaría siendo planeado por la misma campaña del abogado. Su contrincante respondió a través del mismo canal y remarcó que a su “campaña ha llegado la misma información: que [Cepeda está] preparando un autoatentado”.

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Hasta el momento, la información que dieron a conocer ambos no ha sido confirmada por las autoridades. Sin embargo, la seguridad de los candidatos se ha reforzado de cara al llamado a urnas del 21 de junio, especialmente con la fase definitiva en la que entraron las campañas para lograr mayor respaldo.

A través de una publicación en su cuenta de X, en la que también defendió al aspirante del oficialismo, el presidente Petro solicitó a la Fiscalía a “investigar si hay autoatentados artificiales con pruebas”, así como “la masiva campaña de amenazas generalizadas”. También se refirió a la seguridad en torno a De la Espriella y Cepeda.

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“Ordeno a la fuerza pública duplicar el cuidado de los dos candidatos presidenciales. Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo, corazón y cerebro a mi pueblo, pero blinden a los candidatos, es mi orden”, indicó.

Al mandatario se le ha señalado de incurrir en presunta participación indebida en política por su apoyo al senador del Pacto Histórico. Y también por las pullas que ha lanzado contra el abogado en sus intervenciones públicas.

Lo cierto es que el tema de la seguridad está siendo analizado por ambas campañas y, al menos desde la de Defensores de la Patria, se confirmó que se ha buscado disminuir el número de apariciones en público de De la Espriella. Desde la primera vuelta, órganos de control también han pedido incrementar los esquemas de seguridad de los candidatos y, desde el mismo Gobierno, se ha confirmado que se cuenta con el presupuesto para lograrlo tanto en las ciudades en las que viven como en sus recorridos en el territorio.

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Por Redacción Política

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Andres Nunez Florez(70297)Hace 2 horas
Me parece muy chistoso que Petro escriba en Twitter dándole órdenes a las autoridades, cuando las tiene a una llamada de distancia y simplemente usa X para avisar que ya habló con ellos ¡y ya!
antonio bonilla(7747)Hace 3 horas
Los petristes protestan porque Carlos Lehder ( Narcotraficante ) apoya a El Tigre. Pero hoy timochenco con sus compinches anunció que se unen a la campaña de Cepeda. Bienvenidos los secuestradores, asesinos, narcotraficantes, extorsionistas, terroristas, reclutadores y violadores de menores. Lehder pagó 30 años de cárceL, los del secretariado pagaron 8 años de curules. He ahi la diferencia. Lehder no fue terrorista ni violador de menores.
  • Migue Baraja(wg7pi)Hace 2 horas
    Que???? Uy por Dios...
antonio bonilla(7747)Hace 3 horas
Timochenco y sus compinches: En su apoyo a Cepeda: “Tenemos que estar a la altura del momento histórico; de la decisión que tomemos como pueblo va a depender el futuro de niñas y niños”,.....Reclutaron 18.677 niños y niñas, a muchos de ellos/as los /as violaron. Ahora son defensores de la niñez y Cepeda acepta su apoyo sin decir nada? Cepeda públicamente debe rechazar ese apoyo si en realidad de verdad está preocupado por la niñez de este poais. QUE HORROR.
usucapion1000 .(15667)Hace 3 horas
De la Espriella Otero es el tipo màs tenebroso que ha engendrado este paìs, no sòlo por sus asociados paramilitares, narcos y una poderosa delincuencia comùn, sino que carente de valores legales y morales no tiene ningùn freno salvo su exclusivo y egòlatra interès. Y la cada vez màs degenerada prensa corporativa tradicional tendrà mucha culpa si los ignorantes y ciegos votantes lo hacen nuestro màs nefasto presidente.
usucapion1000 .(15667)Hace 3 horas
De la Espriella Otero es el tipo màs tenebroso que ha engendrado este paìs, no sòlo por sus asociados paramilitares, narcos y una poderosa delincuencia comùn, sino que carente de valores legales y morales no tiene ningùn freno salvo su exclusivo y egòlatra interès. Y la cada vez màs degenerada prensa corporativa tradicional tendrà mucha culpa si los ignorantes y ciegos votantes lo hacen nuestro màs nefasto presidente.
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