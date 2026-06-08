Se prenden alertas por seguridad de De la Espriella y Cepeda en actos de campaña

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda buscan la Presidencia. Foto: Archivo Particular

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A menos de dos semanas de la segunda vuelta, la seguridad de los candidatos presidenciales volvió al centro de la discusión después de que tanto Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) como Iván Cepeda (Pacto Histórico) denunciaran presuntos planes de atentados. El mismo presidente Gustavo Petro se refirió al asunto y aseguró que pidió redoblar los esfuerzos para blindar a ambos aspirantes.

Este lunes, el senador oficialista afirmó a través de sus redes sociales que recibió información —que pondría a disposición de la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección (UNP)— sobre un presunto “autoatentado controlado” que estaría siendo planeado por la misma campaña del abogado. Su contrincante respondió a través del mismo canal y remarcó que a su “campaña ha llegado la misma información: que [Cepeda está] preparando un autoatentado”.

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Hasta el momento, la información que dieron a conocer ambos no ha sido confirmada por las autoridades. Sin embargo, la seguridad de los candidatos se ha reforzado de cara al llamado a urnas del 21 de junio, especialmente con la fase definitiva en la que entraron las campañas para lograr mayor respaldo.

A través de una publicación en su cuenta de X, en la que también defendió al aspirante del oficialismo, el presidente Petro solicitó a la Fiscalía a “investigar si hay autoatentados artificiales con pruebas”, así como “la masiva campaña de amenazas generalizadas”. También se refirió a la seguridad en torno a De la Espriella y Cepeda.

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“Ordeno a la fuerza pública duplicar el cuidado de los dos candidatos presidenciales. Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo, corazón y cerebro a mi pueblo, pero blinden a los candidatos, es mi orden”, indicó.

Al mandatario se le ha señalado de incurrir en presunta participación indebida en política por su apoyo al senador del Pacto Histórico. Y también por las pullas que ha lanzado contra el abogado en sus intervenciones públicas.

Lo cierto es que el tema de la seguridad está siendo analizado por ambas campañas y, al menos desde la de Defensores de la Patria, se confirmó que se ha buscado disminuir el número de apariciones en público de De la Espriella. Desde la primera vuelta, órganos de control también han pedido incrementar los esquemas de seguridad de los candidatos y, desde el mismo Gobierno, se ha confirmado que se cuenta con el presupuesto para lograrlo tanto en las ciudades en las que viven como en sus recorridos en el territorio.

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