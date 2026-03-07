Presidente del CNE responde a alarma del director de la DNI sobre testigos electorales

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, habló de los retos para las elecciones de marzo. Foto: Cortesía

A menos de 12 horas de que abran oficialmente las urnas para el proceso electoral que elegirá a un nuevo Congreso, René Guarín Cortés, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, alertó sobre una serie de posibles desajustes en la plataforma que asigna testigos electorales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Al parecer, el sistema electrónico que usa esta corporación para reportar irregularidades durante la jornada de votaciones estaría generando errores en el lugar de asignación de los ciudadanos que fueron registrados por los partidos políticos para ejercer la función de testigos.

En medio de las alertas, Cristian Quiróz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), envió un llamado de tranquilidad sobre la plataforma de testigos electorales. Por lo que desde el tribunal electoral se realizó en la tarde de este sábado 7 de marzo una reunión con todos los partidos para tratar los inconvenientes que tengan las colectividades con sus testigos a nivel nacional. También habilitaron una mesa de ayuda y acompañamiento técnico que estará activa las 24 horas para resolver dudas a los partidos y candidatos.

“La plataforma está diseñada para que las agrupaciones políticas carguen sus testigos, no es facultad del CNE cargarlos [...] ellos mismos verifican dónde están en cada mesa. Estamos revisando uno por uno, estamos con todos los partidos; acá yo creo que lo podemos solucionar”, afirmó Quiróz.

En este encuentro participaron delegados de varias colectividades y entidades del Gobierno, entre ellos, representantes de Cambio Radical, Pacto Histórico, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de La U, La Fuerza, Partido Conservador, Alianza Verde, Colombia Justa Libres y Salvación Nacional, así como funcionarios del Ministerio del Interior y la MOE, quienes expusieron sus inquietudes y recibieron acompañamiento técnico por parte del CNE para los casos reportados.

Antes de citar a la reunión que ocurrió en el centro de operaciones del CNE, el tribunal electoral aclaró en su comunicado que, para las elecciones de este domingo, “la plataforma tecnológica estuvo disponible, de forma ininterrumpida, hasta las 11:59 de la noche del 5 de marzo de 2026, fecha y hora en la cual culminó el término de postulación”.

#ComunicadoDePrensa 🚨 | Invitamos a todas las agrupaciones políticas que inscribieron listas de candidatos a las elecciones de Congreso de la República, a una mesa de trabajo técnica que se celebrará hoy, 7 de marzo de 2026 a las 5:00 de la tarde. pic.twitter.com/bBKvU4SKBp — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) March 7, 2026

Dentro de los 1.034.532 testigos electorales postulados para la elección de mañana, solo se encontraron imprecisiones en la plataforma con el 0.02 % de los testigos, según las solicitudes de los partidos.

Frente a la razón de las alertas por los cambios en el lugar de asignación de los testigos electorales, el presidente del tribunal electoral asegura que esto no es un error, sino que el origen de la situación podría estar vinculado a “como son sábanas de Excel, puede ser que sea truncado cuando lo cargaron los partidos”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se reunió con el director Guarín y la ministra de las TIC, Carina Murcia Yela, para instalar el Puesto de Mando Unificado Cibernético, en busca de “blindar la infraestructura digital del país y garantizar la transparencia absoluta en la jornada electoral de este 8 de marzo”, según anunció el Mindefensa en sus redes sociales.

El ministro de Defensa, @PedroSanchezCol se reunió con @Ministerio_TIC y @DNI_Colombia para instalar el PMU Cibernético. Esta alianza técnica y operativa busca blindar la infraestructura digital del país y garantizar la transparencia absoluta en la jornada electoral de este 8 de… pic.twitter.com/h0RMIWRkz4 — Mindefensa (@mindefensa) March 8, 2026

Mientras el ministro del Interior, Armando Benedetti, se encontraba en el PMU de La Giralda en un monitoreo sobre la situación de orden público y temas logísticos de los 32 departamentos del país. Horas antes se reunió con los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, con quienes conversó sobre las garantías de seguridad, la transparencia del proceso electoral y la confianza en las instituciones democráticas del país.

