CNE cita a reunión por posibles irregularidades en registro de testigos electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) le pidió a los partidos que han reportado errores que se reúnan en la tarde de este sábado 7 de marzo. Al parecer, el sistema estaría generando errores en el lugar de asignación de los testigos electorales.

Redacción Política
07 de marzo de 2026 - 10:57 p. m.
Al parecer, se estaría presentando un error en el sistema que asigna a los testigos electorales para todo el país y que fueron registrados por los partidos políticos.
Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN
El Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a una reunión de última hora para la tarde de este sábado 7 de marzo, por presuntas errores en la asignación de testigos electorales.

Al parecer, el sistema electrónico que usa esta corporación para reportar irregularidades durante la jornada de votaciones, estaría generando errores en el lugar de asignación de los ciudadanos que fueron registrados por los partidos políticos para ejercer la función de testigos.

Las alertas se encendieron luego de que René Guarín, director de la Dirección Nacional de Inteligenia (DNI), advirtiera que, presuntamente, ese sistema estaría presentando un desajuste de cara a los comicios de este domingo 8 de marzo.

En un comunicado de prensa divulgado este sábado por el CNE, la entidad señaló que “atenderá los casos que reporten las agrupaciones políticas integralmente”, teniendo en cuenta que toda la información que reposa en el sistema de asignación de testigos fue entregada por los propios partidos.

El CNE aclaró que cualquier “alteración, modificación de estructura, cambios en codificaciones o cruce con bases de datos propias de las agrupaciones políticas fueron de su exclusiva responsabilidad”.

Antes de citar a la reunión, el Consejo Nacional Electoral aclaró que, para las elecciones de este domingo, “la plataforma tecnológica estuvo disponible, de forma ininterrumpida, hasta las 11:59 de la noche del 5 de marzo de 2026, fecha y hora en la cual culminó el término de postulación”.

Asimismo, agregó que atenderá “todas las inquietudes que presenten las agrupaciones politicas y se revisarán los casos particulares acorde con la información de postulación que, de manera autónoma, registraron esas organizaciones al momento de la postulación de sus testigos electorales”.

