Congresistas se “despiden” del Capitolio: Congreso se renovará en un 60 % el 20 de julio

Son 73 senadores los que se despiden del Legislativo en este periodo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Más de la mitad del Congreso no volverá al Capitolio este 20 de julio y varios de los que no fueron reelegidos —o no buscaron la reelección— ya pasaron por sus corporaciones para despedirse de sus colegas. Ya la semana pasada, figuras como María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Alejandro Chacón (Partido Liberal), Karina Espinosa (Partido Liberal), Jorge Benedetti (Cambio Radical) y León Fredy Muñoz (Alianza Verde) hicieron lo propio, pero en estos días se sumaron figuras claves que también integran las campañas que buscan la Presidencia.

La senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), jefa de debate de Iván Cepeda, lo hizo este martes ante el Senado. En su discurso, aseguró que se va “con la satisfacción del deber cumplido” y agregó que seguirá “trabajando por una nación más democrática, más justa y a la altura de [sus] sueños”. El senador Inti Asprilla se fue por la misma línea y aclaro que había decidido renunciar un mes antes “por compromisos de su vida profesional y proyectos de los que después se enterará la ciudadanía”.

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“Muy contento también porque sé que a este Congreso llevan llegan nuevos liderazgos. Solo un consejo para todos los nuevos liderazgos de izquierda que llegan: sean disciplinados, no se dejen llevar por el ego y sean buenas personas con ustedes y entre ustedes”, dijo.

La excandidata a la Presidencia y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, también dio unas palabras este miércoles, después de ser condecorada con la Orden de la Gran Cruz con Placa de Oro. Afirmó que no se trataba “de una despedida” y que seguiría trabajando por Colombia. En sus palabras también instó a los colombianos a dejar atrás las divisiones.

“Me voy de este Congreso feliz, con miles de compatriotas amigos y con la certeza en el corazón de que la batalla por Colombia no termina nunca. Gracias a todos y que viva Colombia, la Colombia de todos”, aseguró.

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La senadora Sandra Ramírez (Comunes), por su lado, dijo que su movimiento político entró al Congreso con la determinación de “cambiar las armas por la palabra y demostrarle a Colombia que la paz sí era posible”. La congresista de Cambio Radical Ana María Castañeda informó que había presentado su renuncia y manifestó su agradecimiento a todos los funcionarios del Capitolio.

“Hoy me despido del Congreso de la República, pero de no de la vida pública, por supuesto, no de servirle a todos los colombianos desde donde me encuentre”, señaló el senador José David Name (Partido de la U) en su discurso, en el que también afirmó que era de los senadores más antiguos en el Legislativo.

El presidente del Senado, el liberal Lidio García, también dio unas palabras y recordó que son 73 senadores los que salen en esta legislatura: “Algo sin precedentes”. Recalcó que había sido un “honor” trabajar con los senadores salientes, de todas las vertientes políticas.

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“Hoy como presidente del Congreso quiero decirles, a los que perdieron, que de pronto no es una derrota, sino un aplazamiento a la victoria, porque ya veo muchas caras que se proyectan para algunos temas mucho más importantes de pronto o tan importantes como ser senador de la República”, indicó.

En la Cámara de Representantes, Julio César Triana (Cambio Radical) se despidió de sus colegas y aprovechó para insistir en sus preocupaciones en torno al legado del presidente Gustavo Petro. Apuntó que el sistema de salud está en “estado crítico” y lanzó críticas contra la paz total.

La “renovación” del Congreso ocurrirá en varios frentes. Partidos como el Pacto Histórico y el Centro Democrático aumentaron sus escaños y también recibieron a caras nuevas en sus listas para asumir el periodo de 2026-2030. Pero eso no es todo, pues hay un partido que se suma a la integración del Legislativo: Salvación Nacional, que apoyó desde el principio a Abelardo de la Espriella y tendría tres curules aseguradas en Senado, disputándose la cuarta, y una en la Cámara de Representantes.

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