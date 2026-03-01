¿Qué es un remanente y un vocal y qué hacen? Las funciones de los jurados de votación

¿Cuáles son las funciones de los jurados de votación? Foto: Cristian Garavito

Más de 860.000 colombianos cumplirán este domingo 8 de marzo la labor de jurados de votación de las elecciones legislativas y consultas presidenciales. Se trata de ciudadanos entre los 18 y 60 años que estarán en los puestos y mesas de votación de todo el país como la pieza clave en un proceso que definirá parte del futuro político del país en los próximos cuatro años.

En medio de la polémica por las versiones de posible fraude que ha señalado el gobierno del presidente Gustavo Petro y las respectivas respuestas de la Registraduría y otros órganos de control, recordar el papel de los jurados es clave. Entre muchas funciones, serán ellos los primeros encargados de contar los votos y dar las primeras luces de los resultados.

Funciones de los jurados de votación

En estas elecciones habrá, en cada mesa, seis jurados, usualmente tres principales y tres suplentes. Lo primero que deben hacer quienes hayan sido designados es asistir a los centros de votación a las 7:30 de la mañana con el fin de cumplir a tiempo los pasos de verificación del kit electoral (urnas, tarjetones, lapiceros, formularios, etc.), instalación de la mesa y apertura de las urnas.

Durante la votación, es decir entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los jurados se reparten las funciones de verificar las cédulas de los votantes, anotar los nombres, entregar el material, vigilar lo que se deposita en la urna y devolver la cédula junto al certificado electoral.

Finalmente, en el cierre de la jornada deben destruir el material sobrante, abrir las urnas y contar los votos y “nivelar la mesa”, lo que implica verificar que hay igual número de votos que de votantes registrados. Luego, deberán agrupar los votos por candidato, votos en blanco, nulos y no marcados y diligenciar los E-14 con los datos de cada caso.

¿Y qué hace un jurado remanente? Básicamente debe estar como reserva para cubrir ausencias de los vocales o jurados principales. Su deber es presentarse también a las 7:30 de la mañana y estar disponible. Si no hay ninguna falta, deberá firmar su asistencia y podría retirarse tras la instrucción del coordinador de la mesa.

Consultar si fue elegido jurado de votación

Para conocer si debe asistir este 8 de marzo a las urnas como jurado de votación, puede consultar la base de datos oficial de la Registraduría. En la plataforma podrá ingresar su número de cédula y conocer el lugar, puesto y mesa de votación a los que fue asignado.

Para hacer esta búsqueda, ingresa a la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) y busque el menú “ELECTORAL”. Una vez en este punto podrá ingresar a la opción “Consulta jurado de votación” y entrará a una plataforma que le pedirá ingresar el número de su documento de identidad y hacer la verificación de seguridad para saber si debe o no ser jurado el domingo 8 de marzo.

¿Cómo funcionan el conteo de votos y los escrutinios de las elecciones?

