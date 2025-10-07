¿Qué pasará con la consulta del Pacto? Petro habló y precandidatos firmaron acuerdo

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero hablaron del futuro de la consulta Foto: Archivo Particular

Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar improcedente la tutela con la que el Pacto Histórico le había dado luz verde a la consulta interna para elegir candidato presidencial, el presidente Gustavo Petro citó a la Casa de Nariño a los tres precandidatos de su coalición política: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero. La reunión se extendió hasta la noche de este martes y concluyó con los anuncios del jefe de Estado y de sus tres alfiles sobre el futuro del mecanismo. Todos aseguraron que la consulta “va porque va”.

Al final del encuentro en Palacio, los tres aspirantes a tomar las banderas del petrismo se tomaron una nueva fotografía y la publicaron en sus redes sociales, esta vez con una carta que contenía una declaración que ratifica la intención de mantenerse en la consulta para elegir un solo candidato. “Los precandidatos a la Presidencia del Pacto Histórico, Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero irán a una consulta partidista el próximo 26 de octubre de 2025. La candidatura que gane la consulta partidista irá a la consulta popular del frente amplio del próximo 8 de marzo de 2026“, dice la carta que aparece con las rúbricas de los tres políticos.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro dijo que “la consulta popular del Pacto Histórico está vigente“, esto al compartir un pronunciamiento del precandidato Quintero, quien aseguró que el registrador nacional, Hernán Penagos, le habría informado que el mecanismo seguiría en firme, ya que las inscripciones se habrían realizado con un sustento jurídico y que la decisión tomada en las últimas horas por el Tribunal Superior de Bogotá no afectaría ese proceso inicial.

“Iván Cepeda, Carolina Corcho y yo (Daniel Quintero), precandidatos del Pacto Histórico, firmamos acuerdo que garantiza la realización de la consulta del próximo 26 de octubre. Hacemos un llamado al país a responder con una votación masiva a los intentos múltiples de tumbar la consulta del pueblo. Que la votación sea inmensa!!!”, dijo el exalcalde de Medellín.

Según Carolina Corcho, la consulta sigue porque no hay un fallo judicial que impida la realización del ejercicio, pues calificó la decisión del tribunal como una suspensión de las medidas cautelares por el caso de la personería del Pacto Histórico.

Entre los temas que se analizaron en la Casa de Nariño, lo primero fue determinar los alcances del fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá que advirtió que ningún derecho de los militantes del Pacto Histórico está siendo cercenado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo que dijo que podría darse una fusión de partidos de izquierda bajo esa chapa cuando las colectividades superen las indagaciones de posibles irregularidades ligadas a la campaña de 2022 que tienen pendientes.

En paralelo, se acordó una movilización mediática, digital y con alto componente de calles para presionar medidas que superen los escollos legales. “¿Cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos que lo defiende la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¡Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre!”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.

