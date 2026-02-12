¿Qué votan los colombianos en el exterior este 2026 y en qué fechas pueden hacerlo?

Registraduría lanzó herramienta virtual con la que colombianos en el exterior podrán cambiar su puesto de votación. Foto: Registraduría

El próximo 8 de marzo, los colombianos elegirán a sus representantes en el Congreso de la República, incluidos los que residen en el exterior. Entérese de cómo puede votar desde cualquier lugar del mundo y los días en que puede hacerlo.

Según datos de la Registraduría, hay 1.096.368 colombianos que habitan en el exterior habilitados para votar en las elecciones de marzo.

El organismo electoral, en conjunto con las embajadas y consulados donde el Estado colombiano tiene presencia, desplegó la logística para que los connacionales puedan ejercer su derecho al voto incluso durante la semana anterior a la elección y tengan más tiempo de dirigirse a su puesto de votación.

Desde el lunes 2 hasta el domingo 8 de marzo, los colombianos en el exterior podrán acercarse a la embajada donde tienen inscrita su cédula para votar por un candidato o candidata al Senado. Además de un representante a la Cámara por los colombianos en el exterior e incluso por alguna de las tres consultas de candidatos presidenciales que también se jugarán su futuro el 8 de marzo.

El mismo ejercicio se repite en las presidenciales, en las cuales los connacionales en el exterior pueden votar una semana antes de la primera vuelta que ocurrirá el 31 de mayo; en esta contienda pueden acercarse a las urnas de las embajadas desde el 25 de ese mes. De ocurrir una segunda vuelta, también podrán acercarse a la embajada donde inscribió su documento de identidad para ejercer su derecho al voto una semana antes del 21 de junio, que cierran las urnas.

Además, si no inscribió su cédula para votar en las elecciones al Congreso, aún puede hacerlo para las presidenciales. En el caso de los colombianos en el exterior, pueden ingresar en este enlace

A partir del 5 de diciembre y hasta el 31 de marzo de 2026, los colombianos residentes en el exterior podrán ingresar a este enlace para poder actualizar su puesto de votación en la plataforma dispuesta por la Registraduría.

A la fecha, 1.096.368 colombianos en el exterior están habilitados para votar. Un 12,7 % más de los ciudadanos habilitados para votar en la elección presidencial de 2022, cuando eran 972.764 connacionales, según datos de la cancillería.

