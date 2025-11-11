Registraduría niega recurso de Daniel Quintero e insiste que no puede recoger firmas

El exalcalde Daniel Quintero buscó, sin éxito, inscribir un comité para recoger firmas. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por segunda vez, la Registraduría le cerró la puerta al exalcalde de Medellín Daniel Quintero para que recoja firmas para avalar su candidatura a la Presidencia en 2026. A través de una resolución del registrador delegado para lo Electoral, Jaime Hernando Suárez, rechazó un recurso presentado por Quintero solicitando que se permitiera la inscripción del grupo significativo de ciudadanos “Reset total contra el narco y la corrupción”.

Fueron varios los argumentos esgrimidos en la resolución 14125 de 2025. Para empezar, señaló que el principal argumento del exalcalde –de que no es militante del Polo, de la Unión Patriótica ni del Partido Comunista– no es válido teniendo en cuenta que él se inscribió a la consulta del Pacto Histórico, a través de este movimiento político.

Puede leer: “Un allanamiento ilegal”: Petro reacciona a caso de Benedetti y magistrada Lombana

“Ninguna de las agrupaciones políticas que postularon al ciudadano Daniel Quintero Calle desvirtuaron su condición de inscrito, por el contrario, de manera posterior a la celebración de los comicios, como consta en el expediente, se surtió el pronunciamiento, acontecimiento que quebranta la seguridad jurídica electoral en tanto que con antelación a la realización de la elección era deber de las agrupaciones políticas postulantes manifestarse sobre las novedades en el estado de inscripción de los ciudadanos postulados para participar en la consulta”, señala la resolución de la Registraduría.

Para sustentar ese hecho, la entidad electoral citó la declaración juramentada que firmó Quintero en la que manifestó que “haré parte del movimiento político Pacto Histórico y en consecuencia, conozco y me comprometo con el Ideario de Unidad”. Y, en ese sentido, indicó que “la inscripción se realizó bajo el movimiento político Pacto Histórico y no como independientes”.

También: Vargas Lleras y Fuad Char dirigen reunión de Cambio Radical para definir temas de bancada

Por otra parte, y pese a la negativa de Quintero de participar en la consulta luego de que se condicionara su personería jurídica, la Registraduría señaló: “La consulta se realizó y las agrupaciones políticas en precedencia se encuentran verificando el resultado final de la misma. Sumado a ello, la retractación hecha para la consulta a la presidencia de la República por el Partido Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano no conlleva una consecuencia jurídica favorable al recurrente, en tanto que las agrupaciones políticas tenían plazo hasta el 26 de septiembre de 2025 para manifestar la retractación de su voluntad inicial de participar en esta”.

Hasta el momento, Quintero no ha reaccionado a la nueva resolución de la Registraduría, que evitaría su futuro como candidato presidencial. Pero el pasado 6 de noviembre, cuando se negó la inscripción de su grupo significativo de ciudadanos, anunció que “acudirá a todas las acciones legales que sean posibles para que se le permita su participación en las próximas elecciones presidenciales”.

Esta es la resolución completa que cerraría la puerta a la candidatura de Daniel Quintero:

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.