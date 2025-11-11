“Un allanamiento ilegal”: Petro reacciona a caso de Benedetti y magistrada Lombana

Presidente Petro junto a Armando Benedetti en consejo de ministros sobre seguridad. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro terció a favor del ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de que su casa en Puerto Colombia (Atlántico) fuera allanada por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana.

“Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio”, escribió el jefe de Estado en su cuenta en X. Lo dijo en respuesta a un post de su ministro, en el que este afirmó que “Lombana entró con 30 hombres fuertemente armados a mi hogar. Retuvo ilegalmente a los empleados de la casa, le quitó el celular a mi esposa y al esquema de seguridad, entraron al celular de mi esposa”.

Desde la mañana de este martes, el ministro Benedetti ha insistido en la irregularidad del proceso. E, incluso, insultó a Lombana, llamándola “demente, loca y delincuente”.

Un allanamiento ilegal que se transforma en secuestro de una familia, producida por una magistrada de la corte suprema víctima de su propio odio. https://t.co/rOxjR3Y5TU — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

La esposa de Benedetti, Angelina Guerrero, también reaccionó la hecho: “Hoy la Magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa me trató de ignorante, me mando despectivamente a sentar y a callarme. Me quitó mi celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Permitió que estuviera mi abogado para que me mantuviera “calladita”, amenazó con capturarme y me intimidó con funcionarios del GOES, grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado”.

En todo caso, hay también críticas a la respuesta de Benedetti. En medio de esa discusión, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre los señalamientos de Benedetti. “La corporación rechaza las descalificaciones personales y los ataques verbales del ministro del Interior a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, dado que pueden afectar el desarrollo de las investigaciones o menoscabar la confianza en la administración de justicia”, indicaron desde el alto tribunal.

A renglón seguido, la corte aclaró que contra Benedetti sí hay varios procesos activos en su Sala de Instrucción. De paso, respaldó la orden de allanamiento de la magistrada Lombana: “En la etapa investigativa, las decisiones sobre los avances de las indagaciones son adelantadas exclusiva y autónomamente por cada despacho; no obstante, las decisiones de fondo que luego deban adoptarse sí han de ser pronunciadas por la Sala de Instrucción de manera colegiada”.

