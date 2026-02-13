Registraduría analiza puestos de votación en Córdoba por invierno y mueve sitio de consulta

La Registraduría anunció medidas para garantizar las elecciones en las regiones golpeadas por el invierno. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la dura crisis invernal que hay en el norte del país y otras regiones por cuenta del frente frío que está golpeando al territorio nacional hace unos días, la Registraduría anunció medidas especiales para garantizar que haya elecciones libres y concretas en las zonas golpeadas.

En efecto, el organismo electoral —liderado por Hernán Penagos— anunció que se están verificando los puestos de votación desplegados en Córdoba para determinar si los que están en zonas inundadas pueden ser o no usados el próximo 8 de marzo.

Más información: Gobierno defendió nuevos impuestos de la emergencia económica para atender crisis inviernal

Ese día se votan las tres consultas presidenciales y se elige a nuevo Congreso, por lo que la Registraduría está revisando si los colegios y otros puntos destinados a los puntos de votación se podrán usar en esa jornada o si, por el contrario, están hay albergados víctimas del invierno o las lluvias los dejaron temporalmente inservibles.

“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, precisó Penagos.

Es de su interés: El pulso de poder en Eje Cafetero se mueve entre impedimentos, alianzas y cuestionamientos

Mientras se establecen esos procesos de verificación, el organismo electoral también anunció que nivel nacional habrá una herramienta de consulta georreferenciada para los puestos de votación en todo el país.

“Los ciudadanos pueden realizar la consulta en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón Elecciones 2026 y luego en ‘Congreso de la República’. Allí, se debe ubicar el mapa y seleccionar el departamento, el municipio y el puesto de votación. Para consultar los puestos en el exterior, está disponible la opción de consulados por país (67 en total). En ambos casos, la herramienta arrojará la dirección y su ubicación exacta en el mapa”, indicó el organismos electoral en un comunicado.

Continuamos acompañando al departamento de Córdoba en esta segunda jornada de identificación dirigida a las personas damnificadas.



Hoy, 12 de febrero, en📍Montería se realizaron cerca de 250 trámites de identificación. Las jornadas continuarán el viernes, sábado y lunes en el… pic.twitter.com/efoYz8Q7pW — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 12, 2026

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.