Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Registraduría analiza puestos de votación en Córdoba por invierno y mueve sitio de consulta

La Registraduría aseguró que los puestos de votación en Córdoba están en verificación por el invierno. Hay cerramiento de consulta sobre estos puestos en el país.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
13 de febrero de 2026 - 01:22 p. m.
La Registraduría anunció medidas para garantizar las elecciones en las regiones golpeadas por el invierno.
La Registraduría anunció medidas para garantizar las elecciones en las regiones golpeadas por el invierno.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En medio de la dura crisis invernal que hay en el norte del país y otras regiones por cuenta del frente frío que está golpeando al territorio nacional hace unos días, la Registraduría anunció medidas especiales para garantizar que haya elecciones libres y concretas en las zonas golpeadas.

En efecto, el organismo electoral —liderado por Hernán Penagos— anunció que se están verificando los puestos de votación desplegados en Córdoba para determinar si los que están en zonas inundadas pueden ser o no usados el próximo 8 de marzo.

Más información: Gobierno defendió nuevos impuestos de la emergencia económica para atender crisis inviernal

Ese día se votan las tres consultas presidenciales y se elige a nuevo Congreso, por lo que la Registraduría está revisando si los colegios y otros puntos destinados a los puntos de votación se podrán usar en esa jornada o si, por el contrario, están hay albergados víctimas del invierno o las lluvias los dejaron temporalmente inservibles.

“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, precisó Penagos.

Es de su interés: El pulso de poder en Eje Cafetero se mueve entre impedimentos, alianzas y cuestionamientos

Mientras se establecen esos procesos de verificación, el organismo electoral también anunció que nivel nacional habrá una herramienta de consulta georreferenciada para los puestos de votación en todo el país.

“Los ciudadanos pueden realizar la consulta en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón Elecciones 2026 y luego en ‘Congreso de la República’. Allí, se debe ubicar el mapa y seleccionar el departamento, el municipio y el puesto de votación. Para consultar los puestos en el exterior, está disponible la opción de consulados por país (67 en total). En ambos casos, la herramienta arrojará la dirección y su ubicación exacta en el mapa”, indicó el organismos electoral en un comunicado.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Registraduría

Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.