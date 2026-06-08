Registraduría y Procuraduría hacen llamado a no usar celulares en los puestos de votación

Los integrantes del grupo de Paz Electoral: el contralor Carlos Rodríguez, el procurador Gregorio Eljach y el registrador Hernán Penagos. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En torno a la prevención de delitos electorales el próximo 21 de junio, día de la segunda vuelta, la Registraduría y la Procuraduría hicieron un llamado a la ciudadanía sobre el uso de dispositivos móviles en los puestos de votación. Según recordaron, utilizar este tipo de aparatos, así como cámaras fotográficas o de video, está prohibido por la ley al momento de votar.

De acuerdo con las entidades, esta prohibición rige entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. del día del llamado urnas y la única forma en la que sea permitido es para “mostrar la cédula de ciudadanía digital al jurado de votación”.

Sugerimos: Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

“Esta restricción, establecida en el decreto de orden público que expide el Gobierno nacional, tiene como finalidad evitar la materialización de delitos electorales como la corrupción de sufragante y el tráfico de votos, contenidos en los artículos 390 y 390A del Código Penal colombiano”, indicaron los entes que dirigen el registrador Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach.

Eso sí, fueron claros en que las únicas excepciones son para los medios de comunicación y funcionarios del Estado. Específicamente, los del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y las personerías “que hayan sido designados para ejercer labores de vigilancia electoral el día de las elecciones o que deban desempañar funciones propias de sus competencias”.

Le puede interesar: Así se libra la guerra digital que enfrenta a las campañas de De la Espriella y Cepeda

En medio de los señalamientos que ha dirigido el presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades en el proceso de conteo de votos, tanto la Registraduría como la Procuraduría han enfatizado en que se han garantizado unas elecciones “íntegras, transparentes y confiables”.

A menos de dos semanas del proceso electoral en el que se disputarán Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico), se inició la organización del llamado a urnas tras la declaratoria del Consejo Nacional Electoral de los resultados oficiales de la primera vuelta del 31 de mayo. La Registraduría ya dio a conocer el tarjetón y comenzó con la impresión de las tarjetas, que serán despachadas para las votaciones en el exterior a lo largo de 67 países, así como por todo el territorio nacional.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.