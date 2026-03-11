“Arriesgan su integridad”: Registraduría a Petro por denuncia de presunto fraude en Tumaco

El registrador Nacional, Hernán Penagos, se pronunció nuevamente ante las narrativas de fraude en las elecciones. Foto: JFBF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El registrador Nacional, Hernán Penagos, respondió a los nuevos señalamientos por parte del presidente Gustavo Petro luego de la difusión de un video en el que se estaría cometiendo un presunto fraude durante el proceso de escrutinio en Tumaco, Nariño. El alto funcionario cuestionó la alta desinformación y pidió un nuevo respaldo institucional.

Desde Cartagena durante el Congreso Nacional de Municipios, Penagos alertó que el proceso electoral ha sido enmarcado en medio de numerosas narrativas de desinformación y se refirió al más reciente capítulo en el que se señala a miembros de comisiones escrutadoras en Nariño de un presunto acto de fraue.

Le sugerimos: El presidente respondió a la intención de Paloma Valencia de “conquistar a los petristas”

“En las redes navega una cantidad de información absolutamente descabellada que no está de acuerdo con la realidad y las comisiones escrutadoras trabajando”, dijo. Sobre el video de la comisión escrutadora de Tumaco señaló que los jueces de ese municipio ya expresaron “su voz de inconformismo por la manera en que los cuestionan cuando la tarea se están haciendo con juicio, exponiendo incluso la vida de servidores públicos y jueces que prestan un servicio cuando esa no es su tarea misiona”.

Además, Penagos también agregó que muchas de las denuncias posteriores a las elecciones del 8 de marzo se han realizado sin pruebas que las sustenten. Es más, el registrador denunció que muchos de los mensajes que alimentan la narativa de fraude han sido acompañados de imágenes falsas como formularios E14 que tienen fotos de candidatos y que no constituirían a los proporcionados para el proceso de preconteo y escrutinio final.

Horas antes de este pronunciamiento los jueces del Circuito de Tumaco que integran la comisión escrutadora de ese distrito rechazaron el “atentado contra la honra y dignidad de nuestra compañera al pretender poner en duda la rectitud y honestidad en el cumplimiento de las funciones escrutradoras”.

Además, esos mismos delegados alertaron con preocupación que “el Presidente de la República, de manera ligera, se haya prestado para hacer eco de un video tendencioso que busca poner en duda la transparencia e inparcialidad de los señores jueces de Tumaco”. En ese mismo cominicado dijeron que en ningún momento se están alterando los procesos y que los procesos están siendo desarrollados a la luz pública y con participación de funcionarios, jueces, testigos y hasta partidos políticos.

Una señora escrutadora marcando formularios electorales días después de la elección de la ciudadanía.



Es evidente porque tanta propaganda oficial para votar en consultas, a quien beneficiaban y porque de las casillas en blanco pic.twitter.com/VljDpUEfrz — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 11, 2026

En esa misma línea, el procurador General, Gregorio Eljach, también dijo que “los anuncios catastróficos y apocalípticos de que iba a haber fraude no se han concretado ni nada. No hay evidencia alguna. Todo lo que circula es en redes de manera irresponsable y cuando uno pide información concreta o pruebas responden ”es una opinión" y contra las opiniones no podemos hacer nada. La cabeza del Ministerio Público también respaldo el desarrollo de las elecciones el pasado 8 de marzo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.