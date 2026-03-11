Publicidad

El presidente respondió a la intención de Paloma Valencia de “conquistar a los petristas”

La candidata del Centro Democrático le dijo a El Espectador que buscará los votos de los seguidores del mandatario que están inconformes con su gestión. En respuesta a esa entrevista, el jefe de Estado aseguró que el uribismo ha querido “despedazarlo”.

Redacción Política
11 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
El presidente Gustavo Petro respondió a declaración de la candidata Paloma Valencia.
El presidente Gustavo Petro y la candidata presidencial Paloma Valencia protagonizaron un fuerte choque en redes sociales. El encontronazo tuvo lugar por las declaraciones que la ganadora de la Gran Consulta por Colombia le dio a El Espectador en torno a la estrategia que utilizará para sumar más votos de cara a la primera vuelta. Según explicó la también senadora del Centro Democrático, en los próximos días espera conquistar aún más el voto de los uribistas, así como el voto de otros partidos y el de los petristas.

Ante la pregunta de este diario sobre cómo busca conquistar el respaldo de este sector, la candidata aseguró que lo hará con “propuestas de verdad”. Valencia utilizó el ejemplo del incremento en la tarifa del servicio del gas y aseguró que ese es un golpe que sienten tanto uribistas como petristas. Así mismo, dijo que ella está de acuerdo con que los trabajadores reciban un mejor salario, pero que también se debe reconocer la necesidad de cuidar el tejido empresarial.

Lea también: “Quiero conquistar al que votó por Gustavo Petro y está aburrido”: Paloma Valencia

“Pues yo sí quiero invitar al petrismo a que me vean de otra manera, porque yo voy a ser una presidenta que los va a querer tanto como quiera a los uribistas. Yo quiero ser una presidenta no solo para quienes voten por mí, sino para todos los colombianos; una presidenta que, como una buena mamá, quiera a todos sus hijos”, le dijo Paloma Valencia a este medio.

Esta frase fue la que desató la reacción del presidente Gustavo Petro, quien escribió un largo mensaje en su cuenta de X en respuesta a las declaraciones de la candidata. “¿Qué clase de cariño nuevo es ese si toda la reforma social y la transformación democrática que propusimos fueron atacadas en todos estos años por ella y su movimiento? ¿Por qué ahora es cariño y querer?”, cuestionó el jefe de Estado en su trino.

No se pierda: Campaña de Iván Cepeda habla de posible inhabilidad de Aida Quilcué para ser fórmula

A renglón seguido, Petro aseguró que fue “lanzado a ser literalmente quemado y despedazado por la prensa del uribismo”. También señaló que propuso un acuerdo nacional, pero que, según dijo, se burlaron del mismo y luego “sabotearon” la ley de financiamiento, golpeando las finanzas del país.

“Les pareció malísimo generar un derecho a la pensión real, y creyeron que mejorar la jornada laboral y la estabilidad de quienes trabajan era un absurdo y se rieron de eso. Les parece nómina paralela y derroche que médicas y enfermeras cuiden a las familias en su casa y en su salud y en los lugares más apartados del país, prefieren entregarles esos dineros públicos a los dueños de las EPS que han protegido”, agregó.

Finalmente, Petro dijo que su propuesta es no regresar al gobierno de Iván Duque y habló nuevamente de un acuerdo entre todas las fuerzas del país. “Si la codicia y el deseo de sangre vuelven a gobernar destruyen la familia, la persona, el amor y a Colombia. Es la política del amor, el país de la belleza y la política económica de la vida buena lo que necesitamos. Un regreso disfrazado al pasado es una trampa y creo que mortal”, remató.

Reviva la entrevista completa con Paloma Valencia

Video Thumbnail

Olegario (51538)Hace 1 minuto
Sí hay muchos de los que votaron por Petro que están inconformes con su gestión. Por el lado de la academia y la intelectualidad tenemos a Mario Mendoza, Vladdo, Juan Gabriel Vásquez, Ricardo Silva, actores, columnistas, formadores de opinión y gente del común que creyó en un gobernante que iba a unir un país, pero que lo hizo fue sembrar odio y división. Ha lugar el llamado de doña Paloma, a ver si se tocan los petristas más feroces.
Edgard Lopez(56726)Hace 14 minutos
Petro, usted ha oído que digan de Paloma que: es drogadicta, que es misoginia, que es mentirosa, que la han sacado de un burdel, que la han grabado recibiendo una bolsita de plata, de tener un hijo que acepta que se robó la plata. Que su hermano se fue a negociar con el hampa, que haya sido una delincuente, que haya sido afiliada a una organización terrorista y criminal, que haga el ridículo en presentaciones internacionales? Yo no, pero de usted todas
