“Una campaña cerrada pierde”: Roy Barreras envió mensaje a Iván Cepeda

Roy Barreras fue candidato presidencial por el partido La Fuerza en la primera vuelta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Usted anunció su apoyo a Iván Cepeda en la segunda vuelta, pero también envió un mensaje contundente en torno a los pasos a seguir para el 21 de junio...

Una semana antes de la primera vuelta yo hice una rueda de prensa pública y le pedí a los 400 mil colombianos que votaron por mi partido, La Fuerza de la Paz, que votaran en la primera vuelta por el candidato progresista, Iván Cepeda, porque lo importante es la causa. Yo, para cumplir con la ley, no necesitaba sino un voto y el de mi esposa, y dije incluso que si sacaba tres, ella se preocupaba. De manera que nuestra votación ya está con Cepeda. Yo soy un hombre progresista. Llevo 17 años construyendo la arquitectura de la paz y yo defiendo esa obra. No necesito pedir permiso para defenderla.

Me preocupa mucho que va una semana de una campaña que desde afuera se ve paralizada, cerrada y sectaria, que no ha querido abrirse a los sectores del centro ni a los sectores liberales, que son aquellos que nos permitieron ganar con Gustavo Petro hace cuatro años. Me parece que una campaña cerrada pierde. Lo digo desde afuera de la campaña, porque respeto el silencio de Iván Cepeda, que ha decidido no llamar a nadie a reforzar el equipo. No hay un solo dirigente nuevo en esta semana que haya entrado a reforzar el equipo: ni Sergio [Fajardo] ni [Juan Daniel] Oviedo ni Claudia [López] ni nadie. Él ha decidido no llamar refuerzos. Y yo respeto eso.

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¿Qué le diría al centro?

Desde afuera invito de corazón a todos los votantes del centro, a los votantes de Sergio, de Claudia, de [Juan Manuel] Galán, y de Aníbal Gaviria. Ninguno de ellos es de extrema derecha, todos nos acompañaron marchando el Plebiscito por la Paz en 2016, todos quieren la verdad que emana de la Jurisdicción Especial para la Paz y todos quieren un país justo. Los invito a que acompañen al candidato Iván Cepeda.

A mí me basta solo con una diferencia clara, que quiero que piensen en eso los lectores de El Espectador. Mientras el candidato de la extrema derecha que promete violencia se ha dedicado la vida entera a defender a los victimarios, Iván Cepeda, que es un hombre decente, se ha dedicado la vida entera a defender a las víctimas. A mí me basta eso para invitarlos a votar por la opción progresista que encarna hoy Iván en ese tarjetón el 21 de junio.

Lo vimos reunido con el presidente Gustavo Petro, usted le contó en su momento a este diario que llevaba meses sin hablarse con él. ¿Qué hablaron en ese encuentro? ¿Lo invitó a sumarse a la campaña de Cepeda, más allá del apoyo que usted ya hizo público?

Lo primero es que limamos asperezas y nos reconciliamos. Acuérdese que el presidente prohibió votar por mí [en la consulta], lo que fue un error político en la medida en que impidió que el centro progresista que yo represento pudiera crecer. Pero lo importante es la causa y lo importante es Colombia. Hay que pasar por encima de esas diferencias de campaña. [El jueves] él me llamó por una preocupación legítima a propósito de las reformas sociales. Como ya no habrá constituyente —afortunadamente, porque eso generó mucho miedo y alimentó a la derecha— entonces, el trámite de la reforma a la salud, de la profundidad de la reforma laboral y de la nueva reforma pensional, depende de las nuevas mayorías del nuevo Congreso.

Me pidió mi opinión de si yo creía que podía, con el nuevo Congreso, construir unas nuevas mayorías parlamentarias y le dije: “Claro que sí”. Claro que se pueden construir mayorías parlamentarias como las que yo le construí a Petro hace cuatro años, pero se necesita que el candidato Iván Cepeda nombre a un jefe de debate parlamentario, el que quiera, que construya esas mayorías ya, para poder garantizar que las reformas sociales avancen y para lo haga antes del 21 de junio.

¿Y qué tareas cumpliría ese jefe de debate parlamentario?

Hay una renovación del 80 % en la Cámara de Representantes, allí hay una tarea política que hacer para lograr que el progresismo gane. Ese jefe de debate parlamentario tiene que irse a recorrer todo el país a hacer los acuerdos que consisten en cómo se ubica en cada Comisión Constitucional cada congresista. Es un asunto aparentemente técnico, pero ese asunto es lo que permite lo que se llama la gobernabilidad en el Congreso: mayorías en cada comisión, presidentes de las comisiones, presidentes de la Cámara los cuatro años. Es decir, organizar el funcionamiento del nuevo Congreso, como yo hice hace cuatro años. Por ahí empieza la tarea política para ganar las elecciones y eso hay que hacerlo en estas semanas, porque después de que se pierda una elección, nadie les va a parar bolas.

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En el primer año de Gobierno el Congreso suele ser más laxo, especialmente teniendo esos acuerdos previos...

Pero si se ha construido una mayoría parlamentaria, lo digo porque yo la construí para el gobierno de [Juan Manuel] Santos y la construí para el gobierno Petro. Pero eso se hace justo entre la primera y segunda vuelta. A mí Petro me nombró jefe de debate parlamentario en noviembre, antes de la primera vuelta, en un debate en Caracol Televisión. Ya pasó una semana de la primera vuelta y todavía no hay jefe de debate parlamentario.

Un escenario similar se ve en las dos campañas. Por ejemplo, Abelardo de la Espriella tiene el apoyo de los partidos tradicionales, pero ya los rechazó. ¿Usted cómo ve esa gobernabilidad de ese movimiento de derecha en este nuevo Congreso?

Yo creo que no tiene ninguna experiencia. Y espero que el nuevo Congreso, para garantizar el equilibrio de poderes y su autonomía, se constituya en una mayoría del Congreso para el Congreso. Que le garantice a Colombia el control político necesario, cualquiera que sea el próximo presidente.

Con esa renovación del Congreso, ¿cree que en los próximos años podría pasar lo mismo que hoy ocurre con el presidente Gustavo Petro? El mandatario ha hablado de bloqueo institucional, de reformas que no pasan y de proyectos estancados...

Yo duré 10 meses recorriendo el país advirtiendo sobre lo indeseable de una polarización extrema, que iba a significar que cualquiera que ganase iba a tener una oposición feroz: un país fracturado con un gobierno inviable. Es un país que no funciona y que no resuelve los problemas de los colombianos. Me temo que estamos ante ese dilema inevitable de un país fracturado y yo espero que quien gane tenga la nobleza y la responsabilidad patriótica de unir al país y de no prolongar durante cuatro años el odio, la rabia y la polarización.

¿Qué papel tomará usted en estos cuatro años?

Ser feliz. Yo soy un hombre agradecido con la vida y, por supuesto, no pienso abandonar la esperanza de 10 millones de colombianos que tienen derecho a que este país sea más justo y les dé oportunidades. Colombia no está condenada a una polarización eterna, ni tampoco está condenada a que los colombianos tengan que escoger entre extremos. Hay que construir una tercera vía en el mediano plazo, que sea capaz de unir al país, de sanar las heridas que van a quedar de esta campaña y de tender puentes sobre esos abismos de la polarización para intentar unir el país. Allí, donde yo esté, haré mi aporte para intentar unir al país y sanar heridas, que es lo que los médicos sabemos hacer.

¿Tiene planeado entrar a las elecciones territoriales?

No, en absoluto. Me parece que la tarea más importante de cualquier dirigente responsable es intentar unir al país para que no sean cuatro años perdidos en una polarización que termine en un conflicto violento. Creo que eso es lo responsable.

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El presidente Petro, según él mismo lo ha dicho, quiere seguir siendo un actor político importante en estos cuatro años. ¿Va a acompañarlo?

No, claro que no. Pero por una razón: él es un dirigente de izquierda y yo soy un hombre de centro liberal. Lo acompañé hace cuatro años porque el Pacto Histórico fue una coalición de centroizquierda. Hoy, el Pacto Histórico se convirtió en un partido de izquierda, exclusivamente. Y él tiene derecho a hacer su ejercicio, pero Colombia no está condenada a los extremos, ni tampoco a los caudillismos eternos. Los caudillismos polarizan y dividen a los países. De manera que no. Ni populismos ni caudillos ni extremismos son lo que yo quiero para Colombia en el futuro.

Hoy no lo ha llamado Iván Cepeda. Si lo llama en los próximos días, ¿usted se sumaría a la campaña?

No me ha llamado durante tres meses, no veo por qué lo va a hacer este fin de semana. Pero sí debería abrir su campaña a otros sectores, porque no ha llamado a nadie, no ha sumado a nadie. Repito, en esta primera semana de la segunda vuelta no ha llegado un solo actor nuevo a esa campaña, un solo refuerzo, están los mismos que perdieron en la primera vuelta. Es como un partido de la Selección Colombia: en el segundo tiempo tienen que meter refuerzos a la cancha. Si se queda con los mismos que ya están cansados, agotados y van perdiendo, pues pierde el partido. Él tiene que meter refuerzos a la cancha.

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