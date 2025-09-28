Samper y Roy Barreras arrancan conformación del Frente Amplio para 2026

El Frente Amplio busca ser una coalición de partidos y movimientos de centro izquierda que no se sumaron al Pacto Histórico. Foto: Archivo Particular

Este fin de semana arrancó una nueva coalición de cara a las elecciones de 2026. En el encuentro en Bogotá estuvieron, entre otros, el expresidente Ernesto Samper y el exsenador y exembajador Roy Barreras. Anunciaron que se trata de una alianza que busca convertirse en la “principal bancada” del Congreso.

El Frente Amplio estará conformado por distintas fuerzas de centro izquierda. “Fuerzas progresistas, liberales y de izquierda damos un paso histórico: decidimos e invitamos a caminar unidos y unidas hacia la construcción del Frente Amplio”, indicaron en un comunicado.

Su conformación llega días después de que el Pacto Histórico anunciara sus listas de precandidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, así como a la Presidencia, que se presentarán en las urnas el próximo 26 de octubre.

Precisamente, el surgimiento de esta nueva coalición se convertiría en un reto para los planes del presidente Gustavo Petro. En reuniones privadas y eventos públicos, el primer mandatario ha insistido en que el progresismo debe llegar unido a las elecciones. Sin embargo, la conformación del llamado Frente Amplio mostraría una división que podría atomizar los votos de la centro izquierda.

Esta coalición es el resultado de la unión de los partidos La Fuerza (antes Fuerza de la Paz, de Barreras), Mais, Demócrata Colombiano y el movimiento Agenda Progresista. A estos se sumarán los integrantes de la coalición Unitarios, que hicieron parte del Pacto Histórico en 2022 pero que optaron por no sumarse al partido único del petrismo: el Partido de Trabajadores de Colombia, Ecologista Colombiano, Comunes, Esperanza Democrática, Sí Podemos, Movimiento de Integración Democrática, Poder Popular (de Samper) y Todos Somos Colombia (de la senadora y precandidata Clara López).

“Nos unimos para construir una gran coalición que integrará listas al Senado y Cámara de Representantes, que conformarán la bancada más grande del próximo Congreso, para consolidar un proyecto de país seguro y justo basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo”.

