Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Samper y Roy Barreras arrancan conformación del Frente Amplio para 2026

La presentaron como una coalición que busca convertirse en la “principal bancada” del Congreso, a partir del 20 de julio del próximo año.

Redacción Política
28 de septiembre de 2025 - 10:35 p. m.
El Frente Amplio busca ser una coalición de partidos y movimientos de centro izquierda que no se sumaron al Pacto Histórico.
El Frente Amplio busca ser una coalición de partidos y movimientos de centro izquierda que no se sumaron al Pacto Histórico.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este fin de semana arrancó una nueva coalición de cara a las elecciones de 2026. En el encuentro en Bogotá estuvieron, entre otros, el expresidente Ernesto Samper y el exsenador y exembajador Roy Barreras. Anunciaron que se trata de una alianza que busca convertirse en la “principal bancada” del Congreso.

El Frente Amplio estará conformado por distintas fuerzas de centro izquierda. “Fuerzas progresistas, liberales y de izquierda damos un paso histórico: decidimos e invitamos a caminar unidos y unidas hacia la construcción del Frente Amplio”, indicaron en un comunicado.

Puede leer: Pacto Histórico inscribió 535 precandidatos al Congreso para la consulta de octubre

Su conformación llega días después de que el Pacto Histórico anunciara sus listas de precandidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, así como a la Presidencia, que se presentarán en las urnas el próximo 26 de octubre.

Precisamente, el surgimiento de esta nueva coalición se convertiría en un reto para los planes del presidente Gustavo Petro. En reuniones privadas y eventos públicos, el primer mandatario ha insistido en que el progresismo debe llegar unido a las elecciones. Sin embargo, la conformación del llamado Frente Amplio mostraría una división que podría atomizar los votos de la centro izquierda.

También: Amazonas: así es la realidad de los jóvenes que viven en la “cárcel de menores de edad”

Esta coalición es el resultado de la unión de los partidos La Fuerza (antes Fuerza de la Paz, de Barreras), Mais, Demócrata Colombiano y el movimiento Agenda Progresista. A estos se sumarán los integrantes de la coalición Unitarios, que hicieron parte del Pacto Histórico en 2022 pero que optaron por no sumarse al partido único del petrismo: el Partido de Trabajadores de Colombia, Ecologista Colombiano, Comunes, Esperanza Democrática, Sí Podemos, Movimiento de Integración Democrática, Poder Popular (de Samper) y Todos Somos Colombia (de la senadora y precandidata Clara López).

“Nos unimos para construir una gran coalición que integrará listas al Senado y Cámara de Representantes, que conformarán la bancada más grande del próximo Congreso, para consolidar un proyecto de país seguro y justo basado en la paz, la justicia social y un modelo solidario de desarrollo”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Elecciones 2026

Frente Amplio

Ernesto Samper

Roy Barreras

Pacto Histórico

 

Olegario (51538)Hace 20 minutos
Samper y Roy, el bojote y el camaleón. Qué bonita pareja!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.