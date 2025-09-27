Pacto Histórico inscribió 535 precandidatos al Congreso para la consulta de octubre

Inscripción de precandidatos del Pacto Histórico para la consulta del 26 de octubre. Foto: Archivo Particular

El 26 de octubre de 2025, el Pacto Histórico no solo escogerá, vía urnas, a su candidato presidencial único que iría al llamado Frente Amplio. También decidirá sus listas al Senado y a la Cámara de Representantes para las elecciones del 8 de marzo de 2026. No es algo menor, toda vez que desde el movimiento progresista quieren fortalecer, de manera significativa, su presencia en el Capitolio.

De acuerdo con la Registraduría, el Pacto inscribió, finalmente, un total de 535 precandidatos para las listas de ambas corporaciones: hay 145 para el Senado y 390 para la Cámara de Representantes.

Un hecho significativo es que, finalmente, el primer puesto de la lista al Senado no se definirá en las urnas. La posición le corresponderá a la hoy senadora María José Pizarro, quien acordó renunciar a su aspiración presidencial a cambio de ocupar ese puesto, que, en el papel, le garantiza cuatro años más con una curul en el Senado, al que llegó en 2018 como representante y luego en 2022 como senadora. Pizarro anunció su apoyo a la candidatura de su compañero de bancada, Iván Cepeda.

Y es que, además de las más de 500 personas que quieren aspirar al Congreso con el aval del progresismo, el Pacto finalmente convirtió el enredo en el que se había convertido su consulta interna. Ese día, los militantes y simpatizantes del progresismo elegirán al candidato único a la presidencia entre Cepeda, la exministra de Salud Carolina Corcho y el polémico exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Aunque el abanico de precandidatos del peronismo era significativamente más amplio, con 12 interesados, finalmente, solo los tres mencionados se inscribieron. Pero antes de ello, hubo tensiones, negociaciones, decisiones judiciales, reuniones a puerta cerrada e, incluso, una videollamada con regaño del presidente Gustavo Petro, quien estaba en Nueva York para la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El pulso por quiénes se inscribirían arrancó hace ya más de una semana, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) condicionó la conformación del Pacto Histórico como partido político. Aunque permitió que se fusionaran el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista de Colombia y la Unión Patriótica, negó la posibilidad a Colombia Humana –partido del presidente Petro– y Progresistas –escindido del MAIS–, lo que puso en entredicho el futuro de la nueva colectividad.

En respuesta a esto, y también como una estrategia para frenar el avance de Quintero (quien tendría el respaldo del presidente Petro), un sector de los precandidatos, entre los que estaban Susana Muhamad (exministra de Ambiente) y Gustavo Bolívar (exdirector de Prosperidad Social), propusieron un nuevo mecanismo. Pero fue el propio presidente Petro que esa vía no era posible y que debían medirse en las urnas.

Ante esto, y luego de una reunión este viernes, Pizarro, Muhamad, Bolívar, la senadora Gloria Flórez, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez y el líder social Alí Bantú renunciaron a sus precandidaturas y se sumaron a la de Iván Cepeda.

Con todos esos movimientos, el Pacto Histórico será la única fuerza que se mida en la consulta del 26 de octubre, que se convertirá en una primaria para la izquierda colombiana, que quiere seguir en el poder, eligiendo un sucesor de Gustavo Petro y fortaleciendo su bancada del Congreso.

