Roy Barreras se acerca a la U y le pide que se abra a una alianza para 2026

Roy Barreras busca acercamiento al partido de la U para conformar alianza en 2026. Foto: Archivo Particular

A través de una carta dirigida a los copresidentes del partido de la U, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, el exembajador en Reino Unido Roy Barreras propuso un acercamiento con las bancadas de Senado y Cámara de esta colectividad con miras de “volver a gobernar” en 2026.

Quien fuese presidente de este partido entre los años 2012 y 2013, invitó a un encuentro con los congresistas y los directivos para “compartirles el camino que hemos previsto para conducir a Colombia hacia un gobierno seguro”. Su llamado se hace en medio de una serie de tensiones entre este partido y la Casa de Nariño, por las posturas adoptadas a varias de las rformas tramitadas por la administración Petro en el Capitolio.

Resaltando que “el partido de la U es un partido que saber gobernar y que lo ha hecho bien”, el exembajador trasladaría la propuesta de acercar a este colectivo al Frente Amplio donde la centroizquierda podría elegir a un único candidato presidencial para la primera vuelta de 2026. Barreras estaría interesado, además del respaldo de la U para los comicios presidenciales, en contar con un impulso en sus listas al Congreso que ha ido conformando en un recorrido nacional.

Sin embargo, la invitación resulta contrastante ante las reuniones que también habrían sostenido los directivos del partido con aspirantes presidenciales, abiertamente opositores al gobierno Petro, como Juan Carlos Pinzón, quien habría tocado esta puerta para encontrar un aval en este partido, o Alejandro Gaviria, a quien se le habría ofrecido encabezar listas al Senado.

También es importante señalar que tanto Clara Luz Roldán como Alexander Vega han acompañado las reuniones del sector opositor encabezadas por Centro Democrático, Cambio Radical y el expresidente César Gaviria en las que se ha delineado una línea contra políticas del Gobierno como las consultas populares que fueron negadas en la plenaria del Senado.

Lea aquí la carta de Roy Barreras

¿Se puede dar el encuentro?

En su misiva, Roy Barreras insiste en que “es hora que el partido de la U vuelva a ser un partido de gobierno” por lo que llama a un encuentro con las principales figuras de la colectividad. No obstante, esta carta aún no tendría respuesta, según pudo conocer El Espectador, aunque sería analizada en una reunión de bancada del colectivo para aceptar o declinar su invitación.

Ahora bien, algunos de los parlamentarios tendrían serios reparos en acceder a esta invitación ante los recientes choques de la líder natural del partido, Dilian Francisca Toro, con el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en torno a la reforma a la salud. En esta disputa también se vio inmersa la senadora Norma Hurtado, quien lidera la ponencia alternativa de este proyecto en la Comisión Séptima del Senado.

Asimismo, otros congresistas como Alfredo Deluque o Juan Felipe Lemos estarían mucho más próximos a la oposición, que prepara una cumbre durante este mes de octubre, a pesar de que la bancada en la Cámara ha correspondido mayoritariamente a los intereses de la Casa de Nariño.

Queda ver finalmente si el encuentro será apoyado por los directivos, quienes siguen en análisis de su ruta electoral para 2026. Pese a numerosas reuniones, la U aún no tiene candidato presidencial propio o avalado, mientras que en el caso de las elecciones legislativas tampoco han sido definidas las directrices para sus aspirantes.

