Oposición aplazará su “gran cumbre” por debate del presupuesto en el Congreso

Por cuenta de la discusión del presupuesto general de la Nación en el Congreso, la oposición aplazará su encuentro en Bogotá. El Centro Democrático y Cambio Radical habían programado una “gran cumbre de la oposición” para el próximo 15 de octubre, pero ese día se discutirá en la plenaria del Senado y de la Cámara de Representantes.

En un mensaje que envió Germán Córdoba, director de Cambio Radical, y que conocieron reporteros de El Espectador, se explican las razones para posponer la cumbre y se indica que, en las próximas semanas, se elegirá una nueva fecha. En las últimas semanas, delegatarios de ambos partidos habían mantenido reuniones para definir la agenda del encuentro.

“La decisión se adopta debido a que en esa misma fecha el Congreso de la República llevará a cabo el debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, una discusión de trascendental importancia para el país y en la cual es fundamental la participación de las bancadas parlamentarias de la oposición”, se lee en el mensaje de Córdoba a la bancada de Cambio Radical.

El pasado 24 de septiembre, las comisiones Tercera y Cuarta de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de presupuesto de 2026 con una reducción de COP 10 billones frente a la propuesta que había radicado en agosto pasado el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Es decir, pasó de COP 556 billones a COP 546 billones.

La urgencia para aplazar la cumbre del Centro Democrático y Cambio Radical es porque, según la ley, el Congreso solo tiene plazo hasta el próximo 20 de octubre para aprobar en último debate el presupuesto. De no ser así, sería responsabilidad del Gobierno del presidente Gustavo Petro publicarlo vía decreto.

Desde mediados de septiembre se venía cocinando el encuentro de ambos partidos. De hecho, ya había una agenda –que incluía temas como las llamadas “reformas sociales” del progresismo y las prioridades que debería tener el próximo gobierno luego de las elecciones de 2026–. También, se había definido una sede: el Hotel Tequendama en el centro de Bogotá. E, incluso, ya se había acordado que ni el expresidente Álvaro Uribe Vélez ni el exvicepresidente Germán Vargas Lleras asistirían al encuentro para evitar, como dijeron fuentes a El Espectador, “politizar” el espacio.

