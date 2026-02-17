Publicidad

Fajardo y Barreras suman nuevos apoyos, CNE, Registraduría y otras movidas electorales

Varios sectores siguen agitando la contienda política por llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Desde nuevos apoyos en las filas de Sergio Fajardo y Roy Barreras, hasta el avance en procedimientos logísticos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría. Estas son algunas movidas políticas.

Redacción Política
17 de febrero de 2026 - 09:17 p. m.
Sergio Fajardo, Hernán Penagos y Roy Barreras protagonizaron nuevas movidas electorales de la jornada.
Foto: El Espectador
Los movimientos electorales a menos de tres semanas de la primera batida en urnas para el Congreso y consultas presidenciales siguen agitando el panorama electoral. Mientras diversos sectores siguen confirmando alianzas y robusteciendo los movimientos de los aspirantes por la Casa de Nariño, los organismos electorales ultiman detalles para el proceder de la jornada de ese 8 de marzo.

De un lado, esas alianzas han marcado el panorama electoral y dentro de ellos se destaca la división gestada en el seno de la Alianza Verde. Miembros de esta colectividad decidieron dar su respaldo a Roy Barreras en su intención de llegar a la Casa de Nariño, lo que confirmó una división de sectores en este partido.

Y es que al interior de esa bancada ya había respaldos anunciados para la candidatura de Iván Cepeda por parte del senador León Fredy Muñoz y otras figuras ligadas al progresismo en esa colectividad. Asimismo, el bloque de Angelica Lozano y Catherine Juvinao busca impulsar la campaña de Claudia López a la Presidencia, mientras que Katherine Miranda quiere llevar a un sector a ligarse a la Gran Consulta por Colombia de la centroderecha.

Esa disputa despertó, sin embargo, un malestar en las altas esferas del partido, pues el sector que se sumó a la campaña de Barreras adoptó los logos y nombres de la Alianza Verde, algo que rechazaron Rodrigo Romero y Antonio Navarro Wolf, los copresidentes de ese partido.

De otro lado, Sergio Fajardo fue otro de los presidenciables que sumó apoyos en horas recientes, toda vez que sectores feministas y en favor de los derechos de la mujer respaldaron su intención presidencial que ya tiene a varios partidos, congresistas y sectores de centro, incluida la representante Jennifer Pedraza.

Por Redacción Política

