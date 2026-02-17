Fajardo y Barreras suman nuevos apoyos, CNE, Registraduría y otras movidas electorales

Sergio Fajardo, Hernán Penagos y Roy Barreras protagonizaron nuevas movidas electorales de la jornada. Foto: El Espectador

Los movimientos electorales a menos de tres semanas de la primera batida en urnas para el Congreso y consultas presidenciales siguen agitando el panorama electoral. Mientras diversos sectores siguen confirmando alianzas y robusteciendo los movimientos de los aspirantes por la Casa de Nariño, los organismos electorales ultiman detalles para el proceder de la jornada de ese 8 de marzo.

De un lado, esas alianzas han marcado el panorama electoral y dentro de ellos se destaca la división gestada en el seno de la Alianza Verde. Miembros de esta colectividad decidieron dar su respaldo a Roy Barreras en su intención de llegar a la Casa de Nariño, lo que confirmó una división de sectores en este partido.

Y es que al interior de esa bancada ya había respaldos anunciados para la candidatura de Iván Cepeda por parte del senador León Fredy Muñoz y otras figuras ligadas al progresismo en esa colectividad. Asimismo, el bloque de Angelica Lozano y Catherine Juvinao busca impulsar la campaña de Claudia López a la Presidencia, mientras que Katherine Miranda quiere llevar a un sector a ligarse a la Gran Consulta por Colombia de la centroderecha.

Esa disputa despertó, sin embargo, un malestar en las altas esferas del partido, pues el sector que se sumó a la campaña de Barreras adoptó los logos y nombres de la Alianza Verde, algo que rechazaron Rodrigo Romero y Antonio Navarro Wolf, los copresidentes de ese partido.

El Partido Alianza Verde informa que no ha realizado, aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas presidenciales en curso.



Por lo mismo, NO está autorizado el uso del logosímbolo, nombre, imagen corporativa ni demás elementos… pic.twitter.com/QpEb06GHhU — Partido Alianza Verde 🌻 (@PartidoVerdeCoL) February 16, 2026

De otro lado, Sergio Fajardo fue otro de los presidenciables que sumó apoyos en horas recientes, toda vez que sectores feministas y en favor de los derechos de la mujer respaldaron su intención presidencial que ya tiene a varios partidos, congresistas y sectores de centro, incluida la representante Jennifer Pedraza.

