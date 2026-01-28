Fajardo se ve con López, CNE analiza caso Cepeda y las otras movidas electorales del día

Las movidas electorales del día. Foto: Archivo Particular

Este miércoles será la reunión entre Sergio Fajardo y Claudia López para definir su futuro electoral. El candidato del partido Dignidad y Compromiso acude al llamado de la exalcaldesa para conversar sobre su posible adhesión a la consulta de centro que busca convertirse en una alternativa de este sector en el tarjetón del 8 de marzo.

López ha tenido varias conversaciones en los últimos días; sin embargo, ninguna ha terminado en la adhesión de candidatos a su iniciativa. Maurice Armitage negó la invitación y afirmó que iría solo a primera vuelta. Mientras Juan Fernando Cristo se espera que confirme su adhesión a la llamada consulta del Frente por la Vida, este viernes.

Dentro de la izquierda, la oficialización del rebautizado Frente por la Vida ha traído incógnitas sobre la conformación de su tarjetón en marzo. El día de ayer confirmaron las candidaturas de Iván Cepeda (Pacto Histórico), Roy Barreras (La Fuerza y Mais), Camilo Romero (PTC) y Daniel Quintero (Aico y PTC) en la coalición; sin embargo, la Registraduría rechazó la inscripción del último, debido a que participó en la consulta del 26 de octubre y no fue el ganador, la misma razón por la que no recibió luz verde para recoger firmas en torno a su candidatura el año pasado.

Frente a esto, el Partido del Trabajo, que le concedió uno de sus coavales a Daniel Quitero, le ofreció la posibilidad a su esposa Diana Osorio de ocupar el lugar de Quintero en la consulta con su aprobación.

“Agradezco la invitación del Partido de los Trabajadores para aspirar a la presidencia y participar en Consulta del Frente por la Vida. Primero agotaremos los mecanismos legales sobre la inscripción de Daniel y después tomaré la decisión con tranquilidad y toda la responsabilidad”, mencionó Osorio en X.

Agradezco la invitación del Partido de los Trabajadores para aspirar a la presidencia y participar en Consulta del Frente por la Vida. Primero agotaremos los mecanismos legales sobre la inscripción de Daniel y después tomaré la decisión con tranquilidad y toda la responsabilidad.… pic.twitter.com/Glil9v2YGP — Diana Osorio (@diamaov) January 27, 2026

Pese a esto, Osorio anunció que está considerando la invitación, pero primero agotarán los mecanismos legales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que Quintero pueda ingresar a esa consulta a pesar del rechazo del ente dirigido por Hernán Penagos. “El CNE es quien debe decidir, no la Registraduría”, afirmó Osorio.

Esto ocurre mientras Iván Cepeda confirma que tomará acciones jurídicas de impedirse su participación en la consulta del Frente por la Vida. Desde un evento en Cúcuta, el candidato mencionó que “de ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a la acción de tutela para que sean reconocidos mis derechos”.

Las declaraciones del candidato del Pacto Histórico se deben a que la Registraduría, Procuraduría y Contraloría solicitaron claridad en la participación del candidato al CNE. Se espera que esta semana haya un pronunciamiento del tribunal electoral sobre la permanencia de Cepeda en la consulta.

“Temen nuestra victoria y ahora buscan desesperadamente impedir mi participación en la consulta presidencial del 8 de marzo. [...] Se quiere, con interpretaciones tramposas, no solo negar mi inscripción en la consulta, sino impedir que todos y todas ustedes voten ese día en ella”, agregó Cepeda en su discurso.

