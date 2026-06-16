Tanto el Pacto Histórico como Defensores de la Patria aumentan testigos electorales: CNE

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Archivo Particular

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que a dos días de cerrar las elecciones aumentó el porcentaje de postulaciones para testigos electorales tanto del Pacto Histórico como del movimiento Defensores de la Patria.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) hace un llamado a las dos agrupaciones políticas en contienda para que continúen adelantando la postulación de sus testigos electorales a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales”, aseguraron.

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Además, la entidad dio a conocer que “el Pacto Histórico pasó de 3.470 testigos postulados en la primera vuelta a 4.834 en la segunda, lo que representa un incremento del 39,3 %. Por su parte, Defensores de la Patria aumentó de 2.383 a 3.745 de estos actores, registrando un crecimiento del 57,2 %”.

Por su parte, en cuanto a los observadores nacionales e internacionales sostuvieron que “el número de observadores electorales nacionales aumentó de 13.875 acreditados en la primera vuelta a 15.409 para la jornada del próximo 21 de junio, lo que representa un incremento del 11,1 %. Asimismo, la observación internacional pasó de 1.358 a 1.371 observadores acreditados, fortaleciendo el acompañamiento y seguimiento al proceso electoral colombiano”.

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Por último, hicieron un llamado a las agrupaciones políticas “a redoblar esfuerzos en aquellas mesas de votación donde aún es necesario fortalecer la presencia de testigos electorales, con el fin de garantizar una cobertura amplia y efectiva durante la jornada democrática. Para facilitar este proceso y robustecer los mecanismos de vigilancia electoral, la corporación autorizó, mediante la Resolución de Sala Plena No. 2836 de 2026, la acreditación de hasta dos testigos electorales por cada mesa de votación y dos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior. De esta manera, las campañas cuentan con mayores herramientas para ejercer control y seguimiento en todas las etapas del proceso electoral”.

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Y concluyeron recordando que el plazo para la postulación de testigos electorales vence este jueves 18 de junio a las 5:00 p. m., trámite que debe realizarse exclusivamente a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación.

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