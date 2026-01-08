Liberales, La U y Cambio Radical definen camino a las presidenciales sin candidato propio

El partido Liberal, La U y Cambio Radical están sin ruta electoral para el 2026. Estas son las opciones. Foto: Archivo Particular

El futuro presidencial de los partidos Liberal, La U y Cambio Radical sigue sin estar definido tras el anuncio de tres de las colectividades con mayor presencia en el Legislativo de no participar en las consultas de marzo. Sus caminos están en dudas, mientras que sus respectivos caciques políticos analizan el escenario electoral que, con un movimiento, podría moverse significativamente.

Por ejemplo, en el caso del partido de la U, que dirige la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y que tiene 10 parlamentarios en el Senado y 15 en la Cámara de Representantes, aún no ha definido candidato. Y su camino a escogerlo parece largo.

En elecciones pasadas como la de 2018, no presentaron candidato pues Juan Manuel Santos era el presidente. Y en 2022 apoyaron a Federico Gutiérrez en primera vuelta, pero hicieron parte de la coalición de Gobierno de Petro cuando llegó al poder. La decisión ahora no es clara, en un momento de fraccionamiento dentro del partido por las confrontaciones entre el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El representante Víctor Salcedo, quién es cercano a Toro, le dijo a El Espectador que el partido no ha elegido un candidato presidencial, sino que ha centrado sus esfuerzos en los comicios de marzo, por lo que esperarán a los resultados de las consultas para tomar una decisión. Sin embargo, afirmó que precandidatos como Mauricio Lizcano, Roy Barreras o Juan Carlos Pinzón han buscado el apoyo de este partido, pero no han concretado una alianza.

Agradezco el espacio brindado por los candidatos de La Gran Consulta por Colombia para unirme a este gran ejercicio democrático. Es por medio de la unión que enfrentaremos los grandes retos que hoy tiene nuestro país.



Porque mereces algo mejor, participo en la Gran Consulta por… pic.twitter.com/4DshYRFQZ1 — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) January 8, 2026

Un caso similar sucede con Cambio Radical que cuenta con 11 senadores y 17 representantes. Para las elecciones de marzo se juega su permanencia en el Congreso con la Coalición ALMA —integrada por Colombia Justa Libres, Liga de Gobernantes Anticorrupción, ADA, Dignidad Liberal—, pero, a su vez, cuenta con varios problemas al interior del partido al no encontrar un liderazgo claro, después de que su líder natural, German Vargas Lleras, se alejara de la elección presidencial por algunas cuestiones médicas.

En las dos elecciones anteriores, el partido tuvo candidatos propios en la primera vuelta y una tendencia a aliarse con la derecha. En 2018, lo hizo con Vargas Lleras quién obtuvo 1.2 millones de votos, pero no le alcanzó para segunda vuelta, donde se unieron a Iván Duque. Mientras que en 2022 también se aliaron con Federico Gutiérrez en la primera vuelta y fueron libres en la segunda, por lo que algunos congresistas apoyaron al presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, de cara a la elección de este año se mantiene sin definir un candidato propio ad portas de las elecciones legislativas. Por ello, algunos sectores se han dividido y mientras unos congresistas -y grupos políticos- siguen dando respaldo al Gobierno, otra de sus fichas como la representante Lina Garrido, quien en algún momento se rumoró podría ser la cabeza de lista al Senado y apoyó a Gustavo Petro en 2022, ha mostrado su apoyo al candidato de derecha Abelardo De La Espriella.

Aunque Vargas Lleras mostró una cercanía con el expresidente Álvaro Uribe para llegar a una alianza conjunta, su paso al costado de una candidatura presidencial le marginó y marginó a su partido de la contienda. A la fecha siguen buscando candidato y nombres como Enrique Peñalosa y también, Juan Carlos Pinzón, han sido posibilidades para coavalar en esta contienda.

No obstante, en diálogo con El Espectador, el senador Carlos Fernando Motoa, que encabeza la lista de ese partido, anunció que en los próximos días se tomará una decisión para escoger un candidato al que respaldará todo el partido durante las elecciones presidenciales.

“Estoy convencido que vamos a tener candidato y no existirá esa posibilidad de dejar en libertad a los militantes y a los corporados de Cambio Radical”, agregó el senador.

En lo que respecta al partido Liberal, la bancada más grandes de las tres, que cuenta con 14 senadores y 32 representantes, en 2018 apoyó a Humberto De La Calle en primera vuelta e Iván Duque en segunda. Para 2022 también se fueron con Federico Gutiérrez, pero en segunda vuelta, tras la imposibilidad de César Gaviria de consolidar un voto de bancada claro, fueron dejados en libertad política y al igual que los otros partidos mencionados, en muchos casos se unieron a la campaña del presidente Petro.

Para la elección de 2026, varios políticos se disputaron el aval liberal. Uno de ellos fue el senador Mauricio Gómez Amín, quién había anunciado que buscaría el aval del partido Liberal para la Presidencia e incluso hizo campaña con las banderas de la colectividad. Sin embargo, al cabo de dos meses decidió renunciar para adherirse a la campaña de Abelardo De La Espriella. Días más tarde, el partido le ofreció un coaval al exministro Daniel Palacios, para participar en la consulta interpartidista de marzo.

Otro que llegó con la misma intención fue Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre que había entrado al ruedo presidencial con la coalición Fuerza de las Regiones. Sin embargo, tras su salida llegó al seno liberal donde cuenta con el respaldo de su hermana, la senadora Karina Espinosa, y donde también se impulsa la candidatura a la Cámara por Bogotá de su prima, la chef Leonor Espinosa. No obstante, este también declinó su intención por llegar a la Casa de Nariño y ahora le apunta a un escaño en el Senado.

Los tres partidos pese a tener diferentes discusiones, se observa una tendencia clara. Cambio Radical y los liberales reman hacia el mismo bando en la centroderecha, mientras La U se acerca a un centro y espera la elección de marzo para tomar una decisión.

