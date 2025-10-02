Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Dávila tiende lazos con Uribe, Cabal y Pinzón, pero mantiene choque con de la Espriella

La precandidata presidencial se reunió recientemente con Miguel Uribe Londoño, quien busca quedarse con el aval del Centro Democrático.

Redacción Política
02 de octubre de 2025 - 11:25 p. m.
Precandidatos Miguel Uribe Londoño y Vicky Dávila.
Precandidatos Miguel Uribe Londoño y Vicky Dávila.
Foto: Vicky Dávila
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La precandidata presidencial Vicky Dávila continúa sus acercamientos con los otros aspirantes de su misma línea ideológica y esta vez se reunió con Miguel Uribe Londoño, quien compite por el aval del Centro Democrático.

Lea: “No quieren oír hablar de paz total”: Santos sobre cita en el Consejo de Seguridad.

Ambos aspirantes compartieron fotografías en sus redes sociales y escribieron mensajes invitando a la derecha a la unidad. "Los colombianos pueden estar seguros de algo: seguiré trabajando incansablemente por la unidad nacional“, dijo Uribe, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

Dávila viene reuniéndose con varias figuras de la derecha para hablar de unidad y posibles alianzas en medio de la contienda electoral de 2026. Recientemente se encontró con el expresidente Álvaro Uribe, quien entró a la campaña con su partido poniendo a consideración su nombre para llegar al Senado.

La precandidata también se vio con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, a quien un amplio sector de empresarios le pidió lanzarse oficialmente a la Presidencia. Esta semana admitió que sí busca llegar a la Casa de Nariño y son varios los partidos que vienen sosteniendo diálogos con él para examinar si entregarle o no un aval.

Además, Dávila se vio con la precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien ya aseguró que no buscará más el Congreso, pues está enfocada en llegar a la Casa de Nariño y convertirse en la sucesora del presidente Gustavo Petro.

La aspirante viene tendiendo lazos con la derecha. Sin embargo, mantiene su fuerte choque con Abelardo de la Espriella, a quien califica como aliado de Venezuela y persona cercana a Alex Saab. Precisamente, estas peleas que han escalado entre ambos han puesto a dudar a varios partidos de derecha a la hora de darles un eventual aval electoral.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Vicky Dávila

Centro Democrático

Abelardo de la Espriella

Miguel Uribe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.