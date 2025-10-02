Dávila tiende lazos con Uribe, Cabal y Pinzón, pero mantiene choque con de la Espriella

Precandidatos Miguel Uribe Londoño y Vicky Dávila. Foto: Vicky Dávila

La precandidata presidencial Vicky Dávila continúa sus acercamientos con los otros aspirantes de su misma línea ideológica y esta vez se reunió con Miguel Uribe Londoño, quien compite por el aval del Centro Democrático.

Ambos aspirantes compartieron fotografías en sus redes sociales y escribieron mensajes invitando a la derecha a la unidad. "Los colombianos pueden estar seguros de algo: seguiré trabajando incansablemente por la unidad nacional“, dijo Uribe, padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay.

Los colombianos pueden estar seguros de algo: seguiré trabajando incansablemente por la unidad nacional. ¡Todos juntos, salvaremos a Colombia! @VickyDavilaH pic.twitter.com/4Oq0LWnMTx — Miguel Uribe (@migueluribel) October 2, 2025

Dávila viene reuniéndose con varias figuras de la derecha para hablar de unidad y posibles alianzas en medio de la contienda electoral de 2026. Recientemente se encontró con el expresidente Álvaro Uribe, quien entró a la campaña con su partido poniendo a consideración su nombre para llegar al Senado.

La precandidata también se vio con el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, a quien un amplio sector de empresarios le pidió lanzarse oficialmente a la Presidencia. Esta semana admitió que sí busca llegar a la Casa de Nariño y son varios los partidos que vienen sosteniendo diálogos con él para examinar si entregarle o no un aval.

Además, Dávila se vio con la precandidata del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien ya aseguró que no buscará más el Congreso, pues está enfocada en llegar a la Casa de Nariño y convertirse en la sucesora del presidente Gustavo Petro.

Vamos a recuperar a Colombia con el favor de Dios…. pic.twitter.com/FkfIMEDyXm — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 27, 2025

La aspirante viene tendiendo lazos con la derecha. Sin embargo, mantiene su fuerte choque con Abelardo de la Espriella, a quien califica como aliado de Venezuela y persona cercana a Alex Saab. Precisamente, estas peleas que han escalado entre ambos han puesto a dudar a varios partidos de derecha a la hora de darles un eventual aval electoral.

