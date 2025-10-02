“No quieren oír hablar de paz total”: Santos sobre cita en el Consejo de Seguridad

Juan Manuel Santos, expresidente y nobel de Paz, aseguró que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "no quieren oír hablar de paz total". Foto: Óscar Pérez

En medio de las tensiones que hay entre Bogotá y Washington, que escalaron al punto de dejar sin visa al presidente Gustavo Petro, a la canciller Rosa Villavicencio y a otros altos funcionarios de la actual administración, hay expectativa por el contenido del documento que se presentará este viernes en Nueva York en torno a la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Y la razón más fuerte es que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que se le entregará el reporte, la Casa Blanca tiene poder de veto sobre las acciones que se despliegan desde esa instancia.

Es por eso que el expresidente y nobel de Paz, Juan Manuel Santos, advirtió que no saber aún quién representará al Gobierno de Colombia en ese escenario deja un vacío que puede derivar en controversia. Además, dejó claro que allá —en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas— lo que quieren escuchar son las acciones sobre la implementación de lo pactado con la extinta guerrilla y no relatos sobre lo que se denominó paz total; eso sí, aseguró que no hay avances en ninguna de las dos materias.

“No quieren oír hablar de paz total y quieren oír que se ha avanzado en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, que es lo que a ellos les interesa. Pero, infortunadamente, ni siquiera en este momento se sabe quién va a representar a Colombia en esa reunión, porque no va a ir la Canciller porque renunció a su visa; tengo entendido que el viceministro tampoco. Entonces, a pocas horas de que se reúna el Consejo de Seguridad para escuchar a Colombia, no va a ir ni el representante de la otra parte, porque el Gobierno de Petro no facilitó que se le diera una visa, y eso que el Gobierno de Estados Unidos estaba ya listo a darla, al señor Diego Tovar como representante de una de las partes que son las antiguas Farc”, preciso Santos en diálogo con El Espectador.

Y agregó: “De parte del Estado colombiano, a estas alturas, no se sabe ni siquiera quién lo va a representar. Eso es una irresponsabilidad con el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc”.

Santos, quien también calificó como “resultado desafortunado” el que se registró hace nueve años cuando ganó el no en las votaciones del plebiscito por la paz —lo que obligo a la renegociación de lo previamente pactado—, explicó que la tensión binacional entre las administraciones de Petro y Donald Trump pueden tener impacto en la implementación misma, pero que lo ideal es que eso no suceda. Por eso, reiteró, es clave determinar quién asumirá la vocería colombiana.

El exmandatario advirtió que ese ambiente adverso “sí puede hacer más negativo” lo que se tramite ante el Consejo de Seguridad, aunque reitero que “ojalá que este tema no entre dentro de esa situación tan complicada que hay hoy entre Estados Unidos y Colombia”. El riesgo, según el propio Santos, está en el poder de veto que tiene esa nación.

Hace 9 años se hizo el plebiscito por la paz. Es una buena oportunidad para reiterar que no se le hizo conejo al NO, como muchos afirman todavía. pic.twitter.com/5UlywjaxFD — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 2, 2025

En efecto, el país actualmente dirigido por el magnate republicano es uno de los cinco con asiento permanente y potestad de veto en esa instancia (los otros son China, Rusia, Francia y Reino Unido), lo que podría derivar en acciones que terminen impactando de forma negativa la implementación de un acuerdo que se suscribió en 2016 y que en el epílogo de la primera administración de izquierda pura que tiene Colombia tampoco ha tenido avances.

“Puede incidir y pueden recortar los recursos. Puede tener un efecto muy negativo. Por eso, espero que en eso no vayan a actuar en forma negativa”, puntualizó el expresidente.

Otro punto que respondió Santos en su diálogo con este diario giró en torno a si el mandato de la misión de verificación del acuerdo se renovará o no en este mes de octubre, pues en medio de todo sigue habiendo una dura tensión internacional en varios frentes. Pero en ese sentido fue más optimista.

“Con los que yo he hablado, y no he hablado con Estados Unidos, sí hay ambiente para renovarlo. El Consejo de Seguridad todavía piensa que el Acuerdo se puede implementar, que lo que se requiere es voluntad política. Están esperanzados en que el fallo de la Corte Constitucional, que se conoció hace unos días y con el que se obliga al Gobierno a nombrar un gerente para implementar el acuerdo, porque es que no tiene ni siquiera gerencia, pues que eso tenga algún efecto. Y están entusiasmados con que eso ojalá se pueda hacer, porque es que el Acuerdo tiene la solución a una buena parte de los problemas que tiene hoy el país. Y eso lo sabe el Consejo de Seguridad”, aclaró Santos.

En la entrevista con el expresidente Santos también se abordaron temas sobre las elecciones del próximo año, los 10 meses que le quedan a Petro en el poder, la actualidad del exmandatario Álvaro Uribe —su más duro crítico— y hasta del papel que juega ahora el ministro del Interior, Armando Benedetti, en todo lo relacionado con las políticas de paz. Por eso, El Espectador la publicará completa en su edición dominical, tanto en plataformas digitales como impresa.

