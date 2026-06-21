Votos por regiones: ¿En qué ciudades ganó Abelardo De la Espriella y en cuáles Iván Cepeda?

De los 32 municipios que componen a Colombia, en 17 de ellos ganó Iván Cepeda y en 15 Abelardo de la Espriella. Foto: El Espectador

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Una situación atípica que nos dejó a todos diciendo que sí, pero que no. Abelardo de la Espriella ganó en el preconteo de la segunda vuelta con un poco más de 12,9 millones de votos contra 12,6 millones de Iván Cepeda. Sin embargo, dada la corta diferencia, será la instancia del escrutinio la que le confirme al país quién será el nuevo presidente de Colombia y el reemplazo de Gustavo Petro el próximo 7 de agosto en la Casa de Nariño.

Para esta última jornada electoral estaban habilitados en Colombia y en el exterior un total de 41.421.973 votantes. En Bogotá se encontraban la mayor cantidad de ciudadanos aptos con un poco más de 6,1 millones, seguido de los departamentos de Antioquia (más de cinco millones), Valle del Cauca (3,7 millones), Cundinamarca (2,3 millones) y Atlántico con un poco más de 2,1 millones.

A nivel nacional, estaban habilitadas más de 118.346 mesas. En el exterior, donde había cerca de 1,4 millones de connacionales en 67 países, se habilitaron desde el 15 de junio 3.670 mesas. La Defensoría del Pueblo desplegó 2.342 funcionarios para acompañar 2.125 puestos de votación en 408 municipios. De igual forma, 408.000 uniformados fueron desplegados en todo el país para garantizar la seguridad.

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Con más del 99,7 % de las mesas escrutadas, 25.622.688 ciudadanos votaron por algunos de los candidatos y 426.113 lo hicieron por el voto en blanco. Hubo 29.460 votos no marcados y 220.545 nulos. En general, el comportamiento de las regiones finalmente no cambió tanto a comparación de la primera vuelta.

Los resultados en Bogotá y Cundinamarca

En Bogotá, la capital y la ciudad con mayor censo electoral habilitado, Iván Cepeda ganó con más de 2,2 millones, equivalentes al 52,47 %, pues finalmente cerca de 4,2 millones ejercieron su derecho al voto.

Aunque en la primera vuelta se vio que varias localidades renunciaron a un voto histórico por la izquierda y giraron a la derecha representada en Abelardo de la Espriella, la capital volvió a ser uno de los fortines del progresismo.

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Manteniéndonos en el centro del país, pero rodeando a Bogotá, hay que decir que en Cundinamarca se mantuvo la mayoría de la votación por el candidato de Defensores de la Patria. También con un registro cercano al 53 %, equivalente a 896.684 votos, este departamento se decantó por las propuestas de De la Espriella y José Manuel Restrepo, su vicepresidente.

Los resultados en Antioquia y Medellín

También en Antioquia se reafirmó la tendencia por De la Espriella. Con más de 2,1 millones de votos, equivalentes al 64,43 %, los antioqueños mantuvieron su tradición de apoyar a un candidato de la derecha. En apenas 16 municipios de los 125 que componen el departamento, el candidato Iván Cepeda logró ganar en las urnas. Algunos de ellos fueron del Urabá antioqueño como Turbo, Apartadó y Chigorodó, así como otros del Bajo Cauca como El Bagre, Caucasia y Cáceres.

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En Medellín, Abelardo de la Espriella sacó el 64,45 % de los votos para un total de 819.285 ciudadanos que creyeron en sus propuestas y le dieron el sí.

Los resultados en Valle del Cauca y Cali

En el departamento del Valle del Cauca y Cali, su capital, que representaban la tercera región con mayor censo electoral, triunfó Iván Cepeda, con un resultado esperado, pues esta parte del país se ha convertido en otro de los fuertes del progresismo, a pesar de la violencia que ha recaído en varios sectores a costa de las disidencias de Iván Mordisco.

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Abelardo de la Espriella pasó de 710 mil votos a 870 mil en esta segunda vuelta, mientras que Iván Cepeda, que había sacado 1,1 millones hace unas semanas, sacó ahora 1,4 millones. Y en los 42 municipios del Valle del Cauca, en 15 triunfó el abogado y candidato “outsider”, y en los demás el también senador del Pacto Histórico.

En Cali, la capital del Valle del Cauca, Cepeda sacó el 59,64 % de los votos para un total de 682.166.

Los resultados en Atlántico y Barranquilla

Vámonos al Caribe, específicamente al departamento del Atlántico y a su capital, Barranquilla. Así como en la primera vuelta, Iván Cepeda se llevó más de la mitad de los votos en este sector del país. Si bien ambos candidatos sumaron más sufragios de los alcanzados hace unas semanas, el candidato del progresismo pasó de 549 mil a 732 mil, mientras que De la Espriella pasó de 432 mil a 505 mil. De los 23 municipios del Atlántico, el candidato de Defensores de la Patria superó en apenas seis a su contrincante en estas urnas.

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En Barranquilla, la capital, a pesar de ser el lugar de la sede de De la Espriella, Cepeda sacó el 54,18 % de la votación con 375.178 tarjetones a su favor.

Los resultados en Santander y Bucaramanga

En otra de las regiones principales, en Santander, salió victorioso Abelardo de la Espriella, siendo esta una en las que mayor distancia hubo entre los dos candidatos, pues el abogado ganó con el 64,6 % votos, pasando de 684 mil a 822 mil en esta segunda vuelta, mientras que Cepeda apenas pasó de 343 mil a 431 mil, para un 33,9 %.

En contexto: Bucaramanga y Santander: así votaron en la segunda vuelta presidencial

De los 87 municipios de Santander, en apenas dos (Puerto Wilches y Barrancabermeja) ganó Cepeda. En Bucaramanga, la capital santandereana, De la Espriella sacó el 64,93 % con 229.851 votos.

Así votaron en las regiones golpeadas por el conflicto armado

Hagamos un repaso por los departamentos más golpeados por el conflicto. En el caso de Arauca, Abelardo de la Espriella se llevó la mayoría de votos con 63.523, que corresponden al 56,60 %; en Bolívar, por su parte, ganó Iván Cepeda con el 59,51 %, equivalentes a 591.870 votos.

En Caquetá, Cauca y Chocó, tres de los departamentos más golpeados por el conflicto, triunfó Iván Cepeda. En el primero sacó el 48,97 % de los votos (102.286), en el segundo, que fue uno en los que más ventaja sacó con respecto a De la Espriella, registró el 75,64 % de los votos (585.479) y en el tercero, uno de los de mayores votaciones a su favor, se llevó el 81,37 % (152.674).

También hay que mencionar a Nariño, en donde el candidato del progresismo sacó el 76,73 % de los votos, para un total de 651.839.

La radiografía en general no cambió mucho a comparación de la primera vuelta. De los 32 departamentos, en 15 triunfó Abelardo de la Espriella y en los 17 restantes lo hizo Iván Cepeda. Aunque el candidato del oficialismo mejoró su estrategia y presencia en redes con el trabajo de los jóvenes y creadores de contenido, además de haber sumado apoyos de centro como el de Claudia López, que se vio reflejado quizá en el aumento de votos en zonas clave como Bogotá o Valle del Cauca, la diferencia que sacó Abelardo de la Espriella en la primera vuelta resultó ser un ahorro relevante en esta última milla en la que con muy poco, pero con lo suficiente, obtuvo el que parece ser su tiquete firmado para ser el nuevo presidente de Colombia.

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