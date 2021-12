La lista cerrada está conformada por once mujeres de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, San Andrés, Quindío, Caquetá, Antioquia y Santander. Foto: Tatiana Tejada

Mientras otros partidos y coaliciones han presentado choques internos por el orden de sus listas al Congreso y la forma en la que se eligen los candidatos que la integrarán, Estamos Listas avanza sin ese pulso. Este lunes, el movimiento político y feminista entregó a la Registraduría las 94.209 firmas para avalar su candidatura colectiva al Senado, lograr curules en las elecciones del próximo 13 de marzo de 2022 y conseguir su personería jurídica.

Aunque están a la espera de la verificación por parte de la Registraduría para continuar con su aspiración a la cámara alta, desde el pasado 25 de septiembre Estamos Listas le entregó al país los resultados de sus elecciones internas para elegir a las 11 mujeres que conforman su lista.

Elizabeth Giraldo encabeza la lista. Oriunda de Ituango, Antioquia, Giraldo es historiadora, especialista en estudios urbanos y maestra en urbanismo, y también una de las mujeres que desde los inicios del movimiento, hace cuatro años, se unió para darle forma y continuidad al sueño colectivo que congrega hoy 2.290 mujeres suscritas.

Giraldo es también directora de la cooperativa financiera Confiar y, de hecho, se refirió hace poco a ese salto que quiere dar de delegada a senadora. “¿De delegada a Senadora? Sí, y ese salto cuántico tiene una historia de amigas y economía (...) Veo los hilos que tejen nuestra política feminista hecha con la materialidad de la vida cotidiana y de las luchas que encarnamos; queriendo ser delegada fue que mis amigas me contaron de Estamos Listas. Era obvio que llegamos a Confiar por el deseo de una economía solidaria y justa, fue definitivo para mí afirmar entonces la urgencia del poder político para proponer un proyecto económico redistributivo para las mayorías. Hoy seguimos caminando juntas y amamos las elecciones”, dijo a finales de octubre por su Twitter.

Giraldo y las otras 10 mujeres de la lista fueron escogidas por 1282 mujeres que votaron en el mecanismo de democracia interna. Así las cosas, la lista cerrada está conformada por once mujeres de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Atlántico, San Andrés, Quindío, Caquetá, Antioquia y Santander, algunos siendo departamentos subrepresentados, es decir, de lugares del país que no cuentan con representación en el Senado con iniciativas legislativas. También está conformada por mujeres lesbianas y afros. No llevan representación de mujeres indígenas.

“Este país es nuestro y gracias al apoyo ciudadano vamos a llegar al Senado para cambiar la política, trabajar al servicio de la gente y hacer posibles las transformaciones que nos devuelvan el país a las mayorías sociales. Cada firma ha sido trabajada por nosotras, nuestras familias y la ciudadanía. Gente que ama, lucha y trabaja por un país donde valga la alegría vivir” manifestó Dora Saldarriaga, Concejala de Medellín del Movimiento Político de Mujeres Estamos Listas.

La lista completa es esta:

1) Elizabeth Giraldo Giraldo – Antioquia

2) Liza Yomara García Reyes – Bogotá

3) Jessica Viviana Obando Correal – Quindío

4) Jessica Samantha Pereira Hooker – San Andrés

5) Magaly Belalcázar Ortega – Caquetá

6) Lorena María Bautista Riquett – Atlántico

7) Lady Lorena Robayo Cárdenas – Bogotá

8) Miyu Alarcón – Bogotá

9) Mayra Ingrid Gómez Castañeda – Boyacá

10) Rocío Nieto Alarcón – Santander

11) Cindy Navarro Arzuza – Atlántico

12) Medardo Alonso Patiño Patiño – Antioquia

13) Juan David González González

14) Gabriel Fernando Mejía Orozco

15) Juan Jacobo Agudelo Galeano

16) Andrés Mauricio Marín Correa – Antioquia

Los últimos cinco puestos de la lista los ocupan hombres. El movimiento los describe como “aliados en acción afirmativa, quienes se postulan para permitir el cumplimiento de la ley de cuotas vigente”. Aunque no dieron mayores detalles, algunos de ellos hicieron parte de la lista al Concejo, en 2019, de la que quedó electa la actual concejala Dora Saldarriaga.