Sorpresa en el Nuevo Liberalismo: Mabel Lara será la cabeza de lista y Galán el #6

Este viernes se conoció que Carlos Fernando Galán iba a ser candidato al Senado, por lo que se pensó que sería la cabeza del Nuevo Liberalismo, partido de su padre, Luis Carlos Galán, del que recién recuperaron la personería jurídica tras un histórico fallo de la Corte Constitucional. Sin embargo, este lunes hubo gran sorpresa al conocerse que irá en el puesto número seis.

El lugar que supuestamente era de Galán será ocupado por la periodista y presentadora Mabel Lara. El anuncio causó asombro, pues pocos tenían entre las cuentas una posible aspiración legislativa de la periodista nacida en Puerto Tejada, aunque ya se había hablado de que posiblemente iría en la lista del centro si esta se mantenía unida, cosa que no ocurrió.

Parte de la sorpresa se dio debido a que esta se encontraba presentando el evento en el que se dio a conocer la lista del Nuevo Liberalismo. Cuando fue a dar el nombre de la cabeza de lista, se limitó a decir: “ustedes me conocen”. De inmediato, los presentes en el evento rompieron en aplausos ante la postulación.

“Podemos decir que somos viejos conocidos, pero no saben muchas cosas de mí. Yo nací en un pueblo, Puerto Tejada, en el departamento del Cauca. Soy producto de una familia trabajadora, clase media. Una mamá directiva docente y un papá independiente. He sido una mujer profundamente afortunada. Mi historia es de éxito, pero soy la excepción y no la regla”, dijo Lara tras descubrir su candidatura. Luego hizo énfasis en que parte de su trabajo siempre ha estado en que las mujeres del Pacífico tengan las mismas oportunidades que ella tuvo.

Además de Lara, otra de las sorpresas estuvo en el renglón número dos, en el que figura Carlos Negret. El exdefensor del pueblo, que llegó al cargo como ficha de la U, ha sido de los pocos que salió del Ministerio Público con una amplia favorabilidad. Además, actualmente se encontraba trabajando en el informe independiente que encargó la alcaldesa Claudia López para evaluar los casos de excesos policiales durante la movilización social. Precisamente este no estuvo en el evento de presentación de la lista por estar dando cuenta de los resultados de las pesquisas.

En el tercer lugar de la lista figura Sandra Borda. La académica ha sido reconocida por su labor universitaria y como panelista de varios espacios radiales. Hace unos meses había renunciado a su labor en un medio de comunicación para ser jefa de debate de Juan Manuel Galán, por lo que su postulación también fue llamativa.

Los siguientes dos renglones fueron ocupados por Guillermo Pérez Flórez y Yolanda Perea Mosquera. El primero es un abogado, fundador del Grupo Civis, organización enfocada en la formulación de estrategias de desarrollo sostenible, y uno de los miembros originales del Nuevo Liberalismo. La segunda, que ocupa el quinto lugar, es una activista afrocolombiana, defensora de derechos humanos e integrante de la mesa nacional efectiva de víctimas.

Carlos Fernando Galán se encuentra en el puesto número seis de la lista, una posición bastante llamativa para su posición en el partido. Su ubicación en esta parte del listado ha tenido dos lecturas. La primera es la plena confianza en que tendrán una buena acogida en el 2022, por lo que saldría elegido sin importar que no figura en los primeros cinco lugares del listado. Por otro lado, todavía existen los rumores de su deseo de ser alcalde de Bogotá, por lo que estaría ubicado en una posición en la que su elección no estaría tan segura.

Además de los nombres anteriormente mencionados, en la lista también está Carlos Eduardo Géchem, hijo de Jorge Géchem Turbay, exsenador liberal secuestrado por las Farc en 2002 -en el secuestro al avión de Aires-. También figuran otros aspirantes como Viviana Carolina Vargas, José David Castellano, Yerly del Pilar Mozo, Bernardo León Ordóñez y Hugo Orlando Velásquez, estos dos últimos figuran como cofundadores del Nuevo Liberalismo original.