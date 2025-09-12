“Estados Unidos sigue siendo el mercado predilecto del narcotráfico”: García-Peña

Embajador de Colombia en Estados Unidos, en entrevista. Foto: Óscar Pérez

En la antesala de la decisión de la Casa Blanca sobre la certificación de Colombia en la lucha antidrogas, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña lideró los últimos encuentros que podrían definir la decisión que será anunciada antes del 15 de septiembre.

Los más recientes encuentros contaron con el director general de la Policía, general Carlos Fernando Triana, y el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, quienes entregaron los últimos reportes de las operaciones contra el narcotráfico a funcionarios del Departamento de Estado, la DEA y de Seguridad Nacional con los que se definirá finalmente si Colombia tendrá, o no, el aval de la Oficina Oval en esta materia.

Sobre la decisión, en entrevista con El Espectador el embajador García-Peña resaltó los esfuerzos realizados por el gobierno de Gustavo Petro en la lucha contra el narcotráfico, resaltando en los récords de incautaciones en pasta base de coca y de cocaína. “Ha sido demostrable que Colombia no solamente ha cumplido con sus compromisos en esta lucha contra las drogas, sino que de lejos es el país que más ha contribuido a esta lucha contra las drogas a nivel mundial”, señaló el delegado colombiano.

Asimismo, sobre la línea de la seguridad nacional en los Estados Unidos y la importancia que la administración Donald Trump ha dado a la lucha antidrogas, el embajador manifestó que una descertificación a Colombia sería perjudicial para los dos países. “La cocaína que estamos tratando de evitar que salga de Colombia o que capturamos en los mares y en el aire al final llega es a las calles de Estados Unidos y a las calles de Europa y de muchos otros países del mundo. Estamos en la primera línea y los muertos lo pone Colombia; (...). Esto también tiene que ver con un fenómeno global que afecta directamente a Estados Unidos”, dijo.

El compromiso norteamericano

Los encuentros de la reciente semana fueron saldados con sensaciones positivas, tal cual sucedió con la visita de los senadores Bernie Moreno (Republicano) - muy cercano al Secretario de Estado Marco Rubio – y Rubén Gallego (Demócrata) a Colombia, pero más puntualmente con su encuentro con el presidente Gustavo Petro. De aquel encuentro surtido el 15 de agosto se concluyó que serían los dos congresistas quienes llevarían parte del mensaje sobre la lucha antidrogas que adelanta Colombia, habiendo conocido de primera mano los resultados de la Casa de Nariño.

De acuerdo con los parlamentarios, la lucha debe ser conjunta, y ha quedado en evidencia con los recientes movimientos de la Armada estadounidense en aguas del Caribe. Y es que como bien señaló el embajador Daniel García-Peña a El Espectador, “sigue siendo de lejos el mercado predilecto del narcotráfico y, por lo tanto, hay una parte fundamental en la corresponsabilidad en la que Estados Unidos debe jugar un papel mayor”.

Ambassador García-Peña, @DirectorPolicia and @COMANDANTE_FFMM met with @HSI_HQ leadership Madison Sheahan Deputy Director, Derek Gordon Executive Associate Director, and Ricardo Mayoral Deputy Director for International Operations to advance cooperation against transnational… pic.twitter.com/81V0VQR2kv — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) September 12, 2025

¿Decisión política?

Para el ministro del Interior, Armando Benedetti, la postura es similar a la expresada por el delegado en Washington. Descartando que esta deba ser una decisión que se tome con tintes políticos, el jefe de cartera destacó que “si no hay certificación es mucho peor para los Estados Unidos. Su principal aliado en la lucha contra el narcotráfico es Colombia y hemos demostrado que luchamos contra el narcotráfico”. A ello agregó que solamente las mafias saldrían vencedoras en el caso que Colombia no sea certificada, algo en lo que también han enfatizado el presidente Gustavo Petro, su ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, y la Canciller, Rosa Villavicencio.

Para la jefa de Relaciones Exteriores, el panorama sí se está allanando para que esta sea “una decisión política (...). porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio y seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión por el momento que estamos viviendo”. Ahora bien, la ministra también resaltó que “lo justo sería mantener la certificación y esperamos que eso se mire con esa objetividad”, para que la contribución en esta lucha antidrogas no se vea debilitada en el caso contrario.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, acerca del proceso de descertificación de Colombiapic.twitter.com/ILwDp55HXh — SP (@Sebas12Perez10) September 13, 2025

De acuerdo a lo explicado por el embajador, son tres los escenarios que podrían ser comunicados por el presidente Donald Trump a través del Departamento de Estado. En primera instancia, y el más esperado en Colombia, que haya una certificación completa, dando continuidad a los programas vigentes y la financiación en cooperación estratégica y militar.

El segundo sería una descertificación, pero con la aplicación de ‘Waivers’, “un escenario en el que no hay sanciones, ni condiciones ni las implicaciones, digamos, de medidas punitivas”. Finalmente, la descertificación completa implicaría algunas sanciones para Colombia, así como recortes en ayudas para esta lucha.

