“Lo justo sería mantener la certificación”: Colombia por inminente decisión de EE.UU.

En medio de la expectativa por si Estados Unidos certificará o descertificará a Colombia en la lucha contra las drogas, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que se trata de una “decisión política” y que si se tomara de manera “objetiva”, debería darse la certificación.

Durante una rueda de prensa en el Palacio de San Carlos, Villavicencio que la descertificación “es una decisión política que le corresponde a Estados Unidos. Seguramente pueda causar alguna situación de tensión, pero lo justo, si se mira desde lo objetivo y desde el coste social que ha tenido en vidas y muertes, sería mantener la certificación. Esperemos que se mire con objetividad, porque otra decisión perjudicaría al país”.

Y agregó: “Si la idea es seguir ayudando para que el flagelo de las drogas termine y se dé continuidad a las políticas que estamos haciendo, esperamos ser certificados”. En esa línea, Villavicencio resaltó los resultados del país en asuntos como la erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, con 884 toneladas incautadas, lo que supuso un incremento de 34% respecto a 2022 y la incautación de 432 toneladas este año.

Precisamente, esta semana, el presidente Gustavo Petro abrió la puerta al regreso de la erradicación aérea, una decisión que, en todo caso, depende del cumplimiento de los parámetros dados por la Corte Constitucional, que incluyen la realización de consultas previas con las comunidades afectadas. El pasado lunes, aseguró que “dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”.

Se trata de un giro de 180 grados en la retórica de un jefe de Estado que, desde que era senador, se mostró fuertemente crítico con el uso del glifosato en el país y con la apuesta, durante los tres años que lleva en la Casa de Nariño, por promover una sustitución masiva de estos cultivos. La razón del cambio en esa postura son las más de 28 asonadas que, en los últimos meses, han hecho poblaciones contra la Fuerza Pública en distintas zonas del país; la más reciente, en la vereda Los Tigres de El Tambo (Cauca) y por la que estuvieron secuestrados 45 militares por más de 24 horas.

“Los tiempos han cambiado”, afirmó el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. “Hay mejor tecnología para evitar daños ambientales, mejores capacidades para focalizar el esfuerzo e, incluso, hay la posibilidad de usar drones de forma masiva. Lo estamos considerando como parte de la erradicación con aspersión para combatir este flagelo”. A renglón seguido, Sánchez insistió en que esto no supondría que se acabe la sustitución voluntaria, sino que se buscaría que sean estrategias que funcionen de manera paralela.

