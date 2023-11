“Apelaremos en segunda instancia”: embajador en México se defiende tras fallo adverso

Andrés Moisés Ninco, el embajador de Colombia en México, le presento en su momento credenciales al presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Archivo Particular

El embajador de Colombia en México, Andrés Moisés Ninco, le salió al paso al fallo judicial que tumbó su nombramiento por no cumplir con los requisitos necesarios para ocupar ese puesto en la diplomacia.

A través de sus redes, el aún funcionario y militante del Pacto Histórico aseguró que apelará el fallo adverso del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, de quedar en firme, lo sacaría de ese cargo.

“Apelaremos en segunda instancia, con absoluto respeto al fallo, y estoy seguro de que venceremos en lo jurídico. La estrategia del lawfare, la guerra jurídica, no le funcionará a quienes pretenden tumbarnos”, aseguró Ninco, aunque no entregó ninguna prueba sobre el supuesto intento de sacarlo a través de medios no convencionales.

Y agregó: Mientras tanto, seguiremos trabajando concentrados en las tareas que nos puso el presidente Gustavo Petro. ¡Lo importante, más que el cargo, es el encargo!”.

La demanda en contra de su nombramiento la interpuso por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático. En ella argumentó que para ser embajador la ley exige, entre otros requisitos, que una persona debe tener un título profesional, una maestría y 84 meses de experiencia relacionados con el cargo. Requisitos que, según el recurso judicial, no cumplía Ninco.

“Álvaro Moisés Ninco Daza no pertenece a la carrera diplomática y consular y no acreditó título de posgrado en cualquier modalidad. En el mismo sentido, el nombrado no acreditó experiencia profesional relacionada”, se dijo en ese momento.

En todo caso, el embajador del petrismo ante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (Amlo) dijo que, mientras se resuelve su apelación se mantendrá firme con el cargo, pese a que también ha sido denunciado por supuesto maltrato laboral y presunto abuso de sus funciones.

“Van a tener que morderse un codo los uribistas que hoy celebran un fallo que en el fondo nos da la razón. No se dan cuenta. Vamos a vencer en la segunda instancia. Seguiremos desarrollando la diplomacia colombiana del cambio, logrando apoyos fundamentales para hacer realidad la Colombia potencia mundial de la vida por la que luchamos”, precisó el diplomático.

