De la Espriella avanza con su sexto empalme regional desde Córdoba bajo estas prioridades

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró en Yopal el segundo empalme regional este 11 de julio. Foto: @ABDELAESPRIELLA

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Este miércoles 22 de junio será el sexto empalme territorial encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en esta ocasión será en Montería (Córdoba), ciudad donde creció el entrante mandatario.

El encuentro será en la sede de la alcaldía llamada “Centro Verde” y se espera que inicie sobre las 11:30 a.m. Entre los asistentes estarán el gobernador de ese departamento, Erasmo Zuleta, y los 30 alcaldes de los municipios de Córdoba, entre ellos el mandatario de Montería, Hugo Kerguelén.

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De su gabinete designado se espera que estén Carlos Ríos, secretario general de Presidencia; Nicolás Gómez, jefe de despacho; y Valeria Lafaurie, consejera para las regiones; estos dos últimos son los interlocutores principales en los empalmes territoriales.

Además, se espera que estén varios de sus ministros designados, como el de Medio Ambiente, Fabio Arjona, y el canciller Omar Bula, que también se criaron en Córdoba. Entre los temas que tocarán está el futuro del departamento tras la emergencia climática que vivió el pasado febrero por fuertes lluvias que dejaron varios municipios inundados. El alcalde de Montería también mencionó que llevará como prioridad el déficit habitacional en la ciudad, el cual se agudizó con las inundaciones; para ello esperan contar con la presencia del ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán.

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Este es el sexto encuentro con los gobiernos locales que adelanta el mandatario electo; antes estuvo en Antioquia, Huila, Santander, Casanare y Norte de Santander. Desde allí señaló que la comunicación entre la Presidencia y las regiones será a través de la consejera para las regiones, Valeria Lafaurie.

De ese departamento también es el presidente de la Cámara de Representantes, el conservador Nicolás Barguil, que, pese a no ser el favorito del mandatario entrante en un inicio, este señaló tener cercanía con De la Espriella, pues en su discurso de posesión aseguró que lo conoce desde que eran niños.

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