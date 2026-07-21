De la Espriella confirma cambios en tres embajadas, pero sigue el sonajero por la de EE. UU.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya confirmó que habrá movimientos en el servicio diplomático. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya dejó en firme tres recambios que habrá en el servicio diplomático a partir del 7 de agosto. Se trata de tres embajadas clave y el anuncio llega como parte de las movidas que suelen ocurrir en los primeros meses de los nuevos gobiernos.

En su empalme regional en Antioquia, confirmó que el empresario antioqueño Mauricio Tobón se convertirá en el próximo embajador en México. 24 horas antes, ya había fijado a Jorge Jaller para encabezar la embajada de Colombia en Venezuela y a Carlos Felipe Mejía para la de España.

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Se trata de misiones diplomáticas claves por el número de connacionales que atienden. La de Venezuela marca la línea de lo que será la relación con el vecino país de cara al papel que espera cumplir De la Espriella con la administración de Delcy Rodríguez. Hace cuatro años, esa designación también fue de las primeras que se conoció y allí aterrizó al hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue una figura importante en la campaña de Petro a la Presidencia.

En todo caso, hace falta un nombramiento clave: el de la embajada en Estados Unidos. Esa designación no suele ser para funcionarios de carrera y queda en cabeza de personas cercanas ideológicamente al gobierno de turno y que tengan en su hoja de vida una interlocución previa con sectores de ese país. En el gobierno Petro, ese puesto lo han ocupado el excanciller Luis Gilberto Murillo y ahora está Daniel García-Peña. En el de Iván Duque, allí aterrizaron nombres como Juan Carlos Pinzón y Francisco “Pacho” Santos.

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Para ese cargo han sonado varias personas. Aunque se mencionó al mismo antecesor directo del mandatario actual, este negó cualquier tipo de movimiento en esa vía. Pero se ha hablado de nombres como María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. En todo caso, no hay nada concreto.

Eso sí, una delegación del gobierno entrante, encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aterrizó en Estados Unidos en la semana pasada. Desde allí, enfatizó en que profundizarán las relaciones con ese país e incluso hubo encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio. Se está a la expectativa de si tanto él como el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, asistirán a la posesión de De la Espriella.

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Por ahora, la designación de Omar Bula como ministro de Relaciones Exteriores marca la línea de lo que será la próxima Cancillería. En su agenda estará profundizar todo lo relacionado con el Escudo de las Américas, la alianza contra el narcotráfico a la que Colombia se sumará en el próximo gobierno y cuya sede, según dijo De la Espriella, será en Medellín.

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