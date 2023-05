En balconazo, Petro invitó al pueblo trabajador a defender las reformas del Gobierno

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Verónica Alcocer, primera dama, en el balcón de la Casa de Nariño, el 1 de mayo de 2023. Foto: Óscar Pérez

Este lunes, Día de los trabajadores, el presidente de la República, Gustavo Petro, pronunció un discurso para la población trabajadora que se agrupó en la Plaza de Armas a escucharlo desde el balcón. El mandatario recordó los múltiples primeros de mayo que marchó con pancartas y el sentimiento que tuvo de que se había ido perdiendo la esencia del pueblo trabajador. Contó que tomó la idea del balconazo del ejemplo del expresidente liberal Alfonso López Pumarejo, quien salía los primeros de mayo a tejer esa alianza con la clase obrera y el gobierno.

Petro aprovechó el espacio para hablar sobre los derechos de los trabajadores y para apuntar que el país está viviendo una situación similar a la de López Pumarejo y su intento de la revolución en marcha.

“Por allí dicen que si se mejora la jornada laboral, que si se colocan mayores criterios de dignificación del trabajo, entonces se volverá tan costoso el trabajo que el empresario no tomará más puestos y, al contrario, botará a los trabajadores que ahora tienen”, afirmó el presidente.

Aseguró que esas ideas eran mentira: “Un empresario no puede tener ganancias sin los trabajadores. No hay forma de conseguir ganancias que no sea a través el trabajo. Por tanto, el pedir esos criterios no es un absurdo, tiene que ver con conseguir una sociedad más igualitaria. Y una sociedad más igualitaria y justa es más pacífica, democrática y productiva, y, por tanto, arroja más ganancias como nos lo muestran países más desarrollados”.

Como ya lo había dicho minutos antes en la posesión de los nuevos ministros, Petro hizo referencia al filósofo Hegel, quien asegura que la necesidad y la libertad están entrelazados, son conceptos paralelos. “La mayoría de la población no tiene libertad. La libertad consiste en superar las necesidades básicas del ser humano, una persona es más libre entre más satisfaga sus necesidades fundamentales. Si no hay necesidad, no hay libertad”.

El mandatario ahondó en el concepto de libertad y el uso que se maneja hoy del mismo: “Unas elites se han acostumbrado a la mentalidad del esclavista, que no ven la libertad en el otorgamiento de derechos universales. Al contrario, como si la mente se hubiese invertido, creen que entre más derechos se le entreguen al pueblo, menos libertad hay. Ya no creen sino en una libertad recortada que no es más que la de aquellos que puedan comprar y vender lo que quieran”.

Petro, hizo referencia al estallido social de la juventud popular de Colombia años antes y anotó que “gracias a esa lucha yo estoy aquí. Si no hubiera sido por ellos, aquí frente a una plaza desierta, estaría uno más de los mismos. Nosotros hemos tratado de cumplir esa directriz de justicia social del pueblo que se expresó en las urnas”.

Sobre las reformas pensional, laboral y de la salud, el jefe de Estado dijo que “las reformas pueden llevar a una revolución. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”, pero que “se necesita que el pueblo esté movilizado, como lo estuvo con Bolívar, Melo, López Pumarejo y Gaitán”.

“La reforma a la salud tiene un principio que la recorre: los dineros públicos no deben ser administrados por grupos poderosos y privados. Qué mentirosa la frase que repiten los medios de comunicación diciendo que tenemos uno delos mejores sistemas de salud del mundo. Nosotros queremos que se cree un sistema de atención primaria y preventiva, que permita que no aparezca la enfermedad”, continuó el presidente.

Aseguró que aunque la reforma aún sobrevive, estuvo a punto de ser derrotada. “Los liberales, que se habían comprometido a luchas por las reformas sociales de Colombia, se echaron para atrás porque los dueños del capital presionaron a uno de sus mayores voceros, al expresidente Gaviria, para tratar de oponer al Partido Liberal”.

El mandatario también se refirió a la reforma pensional. “El tiempo libre es la mayor riqueza que puede tener una sociedad. La riqueza es eso: el tiempo para sentir, para crear, para ser libre, para ser humano y no robot de una fábrica. Cuando hablamos de pensiones hablamos de eso”.

El presidente Petro concluyó diciendo: “No iremos un metro más ni un metro menos de lo que el pueblo quiera. Pero se necesita de una clase obrera que quiera gobernar.” Invitó, así, a que el pueblo trabajador se configure como “la primera línea de las luchas por las transformaciones de Colombia”.

